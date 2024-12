Serie C. L’Union Basket lotta e vince. Ora è terza in classifica

Vittoria non semplice per la Union Basket Prato targata Sim Tel in serie C maschile. Contro una Sancat giovane, dove spicca il capocannoniere della serie C Iacopo Ricci, autore di 18 punti nel match, i pratesi sono riusciti ad imporsi per 74-61, raggiungendo a quota 12 punti in terza posizione il Pino Dragons Firenze. Avvio lento, solo 14-13 a fine primo quarto, con Cavicchi e compagni che sprecano tantissimo in attacco fra scelte sbagliate e palle perse. L’ingresso di Keita aumenta l’energia e l’intensità e i giri del motore Union cominciano a salire. Anche la difesa cresce e concede solo 10 punti ai fiorentini, ma l’attacco rimane sterile. Il tabellone segna 30-23 al rientro negli spogliatoi per l’intervallo lungo, dove Coach Paoletti si fa sentire e sprona i ragazzi ad eseguire meglio e ad essere più concreti. Nella terza frazione due triple consecutive di Cavicchi e Ghiarè sembrano dare il là alla fuga locale, ma Sancat ha il merito di rimanere attaccata alla partita sul 50-41. Prato nell’ultimo quarto rintuzza gli attacchi di Ricci e Baldasseroni, con le giocate di Bogani e Corsi, entrambi in doppia cifra, arrivando alla sirena finale sul meritato 74-61. "Sono contento perché essere al terzo posto dopo un terzo del campionato non era affatto scontato, ma per questo gruppo deve essere un punto di partenza – commenta coach Paoletti -; possiamo ancora migliorare tanto". Ecco il tabellino Sim Tel: Mendico, Vignozzi 5, Bellandi 5, Coltrinari 4, Corsi 15, Guasti , Lananri n.e, Bitossi , Cavicchi 3, Keita 13, Ghiarè 8. Coach Paoletti. L. M.