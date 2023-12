Serie C: Molinella battuta. La Cmp Global di Tasini festeggia con Ranocchi

Ultimi lembi di 2023 sui parquet delle ‘minors’ bolognesi e turno delicatissimo in serie B per i New Flying Balls di coach Augusto Conti, che alle 20,30 riceveranno Roseto, seconda della classe, a Ozzano per provare a rammendare un periodo negativo: gli ozzanesi, quindicesimi nel girone B, sono reduci da 4 sconfitte consecutive.

In Interregionale finale dell’anno strepitoso per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che dopo tre sconfitte consecutive liquida la capolista Fulgor Fidenza 79-73 grazie al contributo di cinque uomini in doppia cifra (Stefano Rubinetti top scorer con 20 punti) e si porta così al quarto posto a -2 dal podio, occupato da Pizzighettone, ko contro Sansebasket Cremona 67-62.

Nell’unico anticipo di serie C è il tiro allo scadere di Alessandro Ranocchi, su magistrale rimessa disegnata da coach Matteo Tasini, a regalare alla Cmp Global il decimo successo in altrettante gare sul parquet di Molinella, che resta terza in classifica: i rossoblù tornano in vetta al girone B assieme alla Virtus Medicina (in campo il 6 gennaio contro Castel Guelfo) e chiudono il 2023 col titolo di unica squadra ancora imbattuta di tutto il campionato.

Ferma infine la Divisione Regionale 1, che tornerà in campo nel weekend della Befana per la quattordicesima giornata del girone d’andata: nel girone A spicca Vignola-Audace, terza contro prima in programma il 7 gennaio).

Giacomo Gelati