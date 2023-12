Serie C. Saltykov rientra dallo stop e trascina gli Angels. San Marino senza patemi contro Tolentino

Bella vittoria degli Angels Santarcangelo, che al PalaSgr ritrovano alcuni illustri lungodegenti e piegano 82-63 Ozzano. La bella notizia di serata per coach Serra è l’aver riaccolto Rivali e Saltykov, due uomini da quintetto importantissimi per la stagione clementina. La Dulca vola sulle ali dell’entusiasmo e, dopo aver condotto per tutta la partita senza chiuderla al 30’ (60-53), ecco che nel quarto periodo arriva l’allungo decisivo con i contropiedi di Bedetti e il dominio in area di un Saltykov già su livelli di eccellenza. Il tabellino di Santarcangelo: Bonfè, Mulazzani 12, Antolini, Macaru 11, Benzi 16, Rossi 8, Rivali 2, Bedetti 12, Mari, Saltykov 19, Sirri, Lombardi 2. All.: Serra. Classifica: Medicina e Cmp Bologna 18; Forlimpopoli e Molinella 14; Guelfo 10; Lugo e Santarcangelo 8; Ozzano, SG Fortitudo e San Lazzaro 6; Scuola Basket Ferrara 0.

Bene anche San Marino nel girone umbro-marchigiano, con Tolentino battuta 73-57 al Multieventi grazie alla scarica di triple di Luca Pesaresi. Per "Pesa" sei conclusioni dall’arco che hanno rianimato la squadra dopo il provvisorio vantaggio ospite dopo dieci minuti (12-21). Di lì in poi la partita è tutta dei biancazzurri, che nel quarto parziale arrivano anche a +23 prima del garbage time conclusivo. Il tabellino della Pallacanestro Titano: Borello 3, Gamberini 12, Frigoli 6, Macina 5, Fusco, Botteghi, Dini 11, Felici 12, Pesaresi 22, Monticelli 2. All.: Millina. Classifica: Recanati 26; Montemarciano e Osimo 20; San Marino, Fossombrone e Porto Sant’Elpidio 16; Gualdo e Foligno 14; Montegranaro e Perugia 12; Tolentino 10; Jesi, Falconara, Urbania, Todi e Basket Giovane Pesaro 8; Assisi 6.