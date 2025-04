Serie C Unica: Folgore Fucecchio sfida Romolini per la salvezza

Penultima giornata della prima fase di Serie C Unica ed altro scontro diretto in chiave salvezza per la Folgore Fucecchio Boldrini Selleria. Stasera alle 18.30, infatti, i biancoverdi saranno di scena al Palasport di Sansepolcro contro la Romolini (arbitrano Fambrini di Lucca e Profeti di Rosignano Marittimo). Le due squadre sono infatti separate in classifica da appena due punti in favore della Folgore, che in questo momento sarebbe salva senza dover disputare i play-out come invece sarebbero costretti a fare gli aretini. Vincere, quindi, permetterebbe ai ragazzi di coach Pistolesi di fare un deciso passo verso la permanenza in categoria, che sarebbe addirittura matematica se il Bottegone perdesse in casa con la Juve Pontedera. Inoltre, vincendo, capitan Gazzarrini e compagni rimarrebbero anche in corsa per un posto nei play-off. Al contrario, perdendo, si giocherebbero poi la salvezza nell’ultima giornata casalinga contro il fanalino di coda Cus Pisa, dove però potrebbe non bastare vincere.