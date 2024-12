Serie c. Vittoria preziosa per il Montecchio

MONTECCHIO

76

ARGENTA

65

CLEVERTECH MONTECCHIO: Romualdi ne, Sinisi 5, Sieiro Perez 18, Petrolini 2, Ligabue ne, Usai 9, Ramenghi 15, Vaccari ne, Germani 9, Doddi 7, Lavacchielli 5, Rovatti 6. All. Castellani.

CESTISTICA ARGENTA: Farina 13, Federici, Magnani 6, Cattani, Manias 4, Boggian 11, Gregori 2, Trinca, Alassio 11, Reggiani 4, Tumiati 2. All. Ortasi.

Arbitri: Ronda di Piacenza e Politi di Reggio Emilia.

Parziali: 18-19, 35-39, 60-50.

Preziosa vittoria casalinga per la Clevertech Montecchio (8), che regola in casa la Cestistica Argenta (6) e la distanzia in graduatoria.

Nel primo tempo sono gli estensi a condurre le danze, ma al rientro dall’intervallo lungo i bancoblù di coach Castellani, trascinati da Sieiro e Ramenghi, piazzano un 25-11 che li pone nelle condizioni di gestire il finale.