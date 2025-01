Serie dr1 e dr2. International, c’è la Tiberius Rimini

Si riparte a ritmi serrati nel torneo di Divisione Regionale 1 e l’Easy Car International, uscita sconfitta dalla sfida con i Villanova Tigers, ritorna in campo già questa sera. Alle 21, sul parquet amico della palestra Ravaglia, i biancorossi di coach Dalpozzo affronteranno la Tiberius Rimini (all’andata +13 riminese) nella quinta giornata di ritorno nel girone C, andando a caccia del primo successo del 2025. Occasione sfumata nella prima dell’anno nuovo, visto che i ragazzi dell’International sono stati sconfitti per 99-81 per mano dei Villanova Basket Tigers, e non sono bastati i 22 punti segnati da Baldassarri e i 13 di Gardenghi per cambiare l’inerzia di una partita in mano ai Tigers. Scendendo in Divisione Regionale 2, la Grifo tornerà in campo lunedì 13 gennaio, alle 21, impegnata al PalaRuggi con la Compagnia dell’Albero.

l.m.