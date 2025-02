Sfida cruciale per i piani alti. Gli Angels ospitano Montegranaro per rimanere in scia a Forlimpopoli

Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche del PalaSGR per gli Angels, che oggi ospitano Montegranaro e sanno di non poter sbagliare per continuare la volata alle spalle dell’imbattuta capolista Forlimpopoli. La squadra di coach Serra è naturalmente senza Rivali e, al momento, continua con lo stesso roster, tenendo però ben dritte le antenne di mercato in caso si rendesse disponibile qualche playmaker di valore. La Dulca affronta una squadra che sta lottando per entrare nelle otto dei playoff e già battuta all’andata nello storico catino della "bombonera". Particolare attenzione al play Federico Savelli, veterano della categoria e capace di mettere assieme anche consistenti bottini personali. Montegranaro è reduce dal clamoroso rovescio interno col Pisaurum (78-101), che ha operato l’aggancio a 16 in una partita di grande peso sul campionato. Quello della Sutor è il settimo attacco della categoria con 70.2 punti segnati di media, mentre la difesa è la nona (71.5). Per Santarcangelo sarà d’obbligo mettere in ritmo i giovani e avere una prestazione solida da parte di Saltykov, sempre dominante. Si gioca stasera alle 21, arbitrano Boldrini di Fabriano e Romanella di Vallefoglia.

In casa anche la Pallacanestro Titano, che al Multieventi non può sbagliare contro il fanalino di coda Ancona (ore 18, arbitri Neri di Cesena e Onofri di Forlì). Gli ospiti sono ancora a secco di vittorie dopo 18 partite e hanno nettamente la peggior difesa del girone (87.8 subiti). La Stamura è una squadra giovanissima, interamente formata dal gruppo Under 19 d’Eccellenza, e fin qui non è riuscita a sbloccarsi. All’andata finì con un +22 per Macina e compagni (48-70), che nelle ultime partite stanno ritrovando un ottimo Matteo Botteghi, decisivo una settimana fa in casa del Real Pesaro.

La classifica: Baskers Forlimpopoli 36; Dulca Santarcangelo 32; Fossombrone 28; Porto Sant’Elpidio e Urbania 24; Pall. Titano, Pisaurum, Montegranaro e Taurus Jesi 16; Guelfo e Osimo 14; Falconara e Real Pesaro 8; Ancona 0.