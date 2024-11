Sfida d’alta classifica con Ozzano. L’Halley prova ad allungare il passo

La Halley Matelica anticipa alle 21 di oggi il match casalingo contro la Logimatic Ozzano, al palas di Castelraimondo. I biancorossi aprono così il tour de force da tre partite in otto giorni: mercoledì sera, nell’infrasettimanale, giocheranno a Senigallia, poi domenica prossima ospiteranno Recanati. La squadra di coach Antonio Trullo è reduce dal successo in casa dell’Olimpia Castello, dove ha esordito l’argentino Zanzottera, con ottimi riscontri tecnici, ma dove si è infortunato Dieng (distorsione alla caviglia). Gli accertamenti hanno escluso problemi seri, però il giocatore resta in forse per il match odierno. L’Ozzano, primo con 10 punti come il Matelica, è una delle big del campionato.

Agli ordini di coach Matteo Lolli c’è un gruppo che unisce giocatori di altissimo livello con giovani in rampa di lancio. Il roster è molto lungo e vanta qualità altissima, nonché esperienza da vendere: servirà una grande Halley per spegnere i sogni di gloria di questa New Flying Balls. "Con Ozzano ci aspetta una partita tosta – dice Tomas Zanzottera, che stasera esordrà in casa con la maglia biancorossa –, ma l’aspetto bello è che in casa abbiamo sempre tanti tifosi. Speriamo che il palas sia pieno, mi ha sorpreso molto positivamente il fatto di aver trovato tutto questo calore".

m. g.