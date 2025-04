Sfida decisiva alla Baltur Arena: Benedetto XIV contro Udine per la Serie A

Chi gioca per la Serie A e chi lotta per restarci: a Cento, domani, nessuno farà sconti a nessuno. Dopo quasi un mese e tre trasferte consecutive, i biancorossi ritrovano la Baltur Arena e alle 18 sfideranno la Udine di Vertemati, prima a +4 sull’unica inseguitrice Rimini e ad un passo dalla promozione. Che passerà anche da questi quaranta minuti, con la Benedetto desiderosa di vestire i panni della guastafeste e, allo stesso tempo, di guadagnare ulteriore terreno sul trio Livorno, Vigevano e Cremona (quest’ultima ko 88-76 nel recupero di giovedì a Rimini), a maggior ragione ora che tutte quante là in fondo, e non solo, hanno finalmente ultimato i recuperi e disputato lo stesso numero di partite. Dal contorno al campo, lì dove conta, per davvero, senza fare troppi calcoli e senza tirare in ballo classifiche e calendari, anche perché la Sella, a quattro giornate dal termine del campionato e a +4 sulle dirette concorrenti già citate qui sopra, ha il destino tra le sue mani.

"Ci aspetta una bella sfida alla capolista, che è meritatamente in testa grazie alla profondità e talento del roster di cui dispone, oltre alla qualità di gioco espressa nell’arco della stagione – dice alla vigilia coach Di Paolantonio, che prima di analizzare in toto l’avversario di domani mette davanti il gruppo, il suo, già protagonista di un paio di imprese nel girone di ritorno tra le mura amiche (vedi Cantù e Verona) –. Ma dal canto nostro, dovremo guardare prima a noi stessi, cercando di fare la miglior prestazione possibile, con l’unico obiettivo di centrare una vittoria che ci darebbe ulteriore spinta nella corsa salvezza. Udine è una squadra che fa del tiro da tre una delle sue principali armi – prosegue il coach –, potendo aprire il campo spesso con cinque giocatori ed essendo una squadra che ha un numero di tentativi maggiore dalla lunga distanza rispetto a quanto produce abitualmente dentro l’arco. Per cui, sarà molto importante l’aspetto difensivo, lì dove dovremo lavorare in maniera efficace sui close-out così come nell’uno contro uno sulla palla. Le quattro partite restanti saranno decisive e, come sempre, sarà fondamentale l’apporto di tutti, su entrambe le metà campo". Friulani in un gran momento di forma e reduci da sette vittorie nelle ultime otto, con l’unico stop ad Orzinuovi il 9 marzo scorso, e tolta la semifinale di Coppa Italia persa al Paladozza dopo un overtime contro Cantù (ma con più di mezza squadra fuori). Fuori casa, solo Rimini ha fatto meglio di Alibegovic e soci, secondi come rendimento esterno nella lega, con dieci vittorie e sette sconfitte.

L’INIZIATIVA AL PALASPORT.Domenica speciale per la Benedetto XIV dentro e fuori dal campo, grazie ai ragazzi di PickEat. Domenica si renderanno particolarmente protagonisti, non solo con il servizio già presente da mesi alla Baltur Arena, grazie al quale è possibile ordinare cibi e bevande rimanendo comodi al proprio posto, ma anche omaggiando il pubblico di alcuni clapper con cui far sentire il proprio sostegno ai biancorossi. Cosa bisogna fare per ricevere questi gadget? Bisogna essere iscritti alla web app, per sfruttare le numerose offerte.

Giovanni Poggi