Sfugge di un soffio la vittoria alla Stosa Virtus. Castelfiorentino trionfa proprio nel finale

STOSA

74

CASTELFIORENTINO

75

STOSA: Bartoletti 13. Dal Maso 12, Joksimovic 4, Zocca 13, Olleia 2, Costantini 9, Calvellini 2, Gianoli 6, Braccagni 13, Senbergs, Bartelloni ne. All. Evangelisti.

CASTELFIORENTINO: Ciano 2, Rosi, Lazzeri 8, Ticciati ne, Corbinelli 24, Viviani ne, Carzoli ne, Falaschi 10, Mihajlovic 4, Nnabuife 4, Cantini 6, Gutierrez 17. All. Manetti.

Parziali: 14-19; 36-37; 60-52.

SIENA – La Stosa fa harakiri in casa contro Castelfiorentino. I rossoblù toccano il +10 ma non amministrano il vantaggio e gettano al vento i 2 punti con un finale negativo. La Virtus parte bene e si porta sul 6-2 dopo 3’ sfruttando Gianoli sotto le plance e una difesa molto aggressiva. In un contropiede si fa male alla caviglia Calvellini, costretto a uscire. Castello prende fiducia e con un canestro e fallo di Gutierrez trova il primo vantaggio del match (6-9 a 4’ dalla fine). Gli ospiti ribaltano le sorti della gara con un parziale di 0-14 che fa volare l’Abc sul 6-16. Due triple di Costantini e Braccagni riducono lo svantaggio alla prima sirena (14-19). Riparte bene la Stosa nel secondo quarto con Zocca che riavvicina i rossoblù a -1. C’è bisogno anche di Bartoletti, gettato nella mischia per l’infortunio di Calvellini. La Virtus impatta ma subito Lazzeri e Corbinelli consentono a Castelfiorentino di rimettere la testa avanti (21-27). Gli ospiti toccano il +9 ma un canestro di Zocca e 8 punti di fila di Dal Mado riportano avanti la Stosa. Gutierrez segna il 36-37 alla pausa lunga. Nel terzo parziale i senesi piazzano un parziale di 9-0 firmato Braccagni, che segna prima 3 liberi e poi 2 triple consecutive portando la Virtus sul 48-41. Corbinelli si mette in proprio propiziando la reazione ospite, ma nel finale con Costantini e Zocca la Virtus chiude il terzo periodo sul 60-52. I rossoblù riescono a toccare la doppia cifra di vantaggio grazie a Costantini, ma gli ospiti non mollano e tornano in scia con Corbinelli che ne mette 5 di fila. I senesi mantengono 4/5 punti di margine senza mai chiuderla. Nel finale sul +2 Dal Maso sbaglia la tripla della staffa a 20“ dalla fine. Corbinelli invece è mortifero e con la sesta tripla della sua serata a 1“ dalla fine chiude la gara.