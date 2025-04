Skywalkers sconfitti da Caponi Calcinaia: ospiti conquistano il primo posto nel girone

Skywalkers

70

Caponi Calcinaia

77

SKYWALKERS: Cattani 15, Manfredini 12, Lombardi 10, Sodini 9, Catelli 9, Bianchini 5, Crippa 4, Gianni 3, D. Sodini 2, Petri 1, Rinadi, Benedetti. All.: Lupori.

PASTIFICIO CAPONI CALCINAIA: L. Berti 25, Nufrio 11, Batalucci 11, A. Dal Canto 7, Cecchi 6, Gambini 6, Pasquinelli 4, F. Dal Canto 2, Landi 2, Cavalca 2, E. Berti 1, Mbengue ne. All.: Berardi.

Arbitri: Collina di Montemurlo e Vittorio di Camaiore.

Note: parziali 15-20, 35-38, 58-52.

LUCCA - Lo Skywalkers esce sconfitto dalla sfida casalinga contro il Calcinaia – con gli ospiti che, grazie a questo successo, conquistano matematicamente il primo posto nel girone, con due giornate d’anticipo e, quindi, i play- off da capolista – .

I ragazzi di Lupori provano a partire con il piglio giusto, ma la forza dei pisani viene subito fuori ed il primo quarto va in archivio sul 15-20. Ma, nonostante questo, i lucchesi non hanno assolutamente perso la propria verve, ma sono riusciti a ricucire il gap. Nel secondo quarto è Calcianaia che continua a fare la partita, con il roster di Berardi che, con i suoi migliori giocatori, prova a rendere il largo, ma Skywalkers non molla e si va all’intervallo lungo sul 35-38, al termine di due primi quarti ben giocati da entrambe le formazioni.

Gli amaranto nel terzo quarto riescono ad invertire la rotta e si portano sul 58-52, dopo un ottimo periodo ben giocato, che non ha lasciato spazio alla manovra degli ospiti. L’ultimo quarto si apre con i lucchesi che provano il tutto per tutto, continuando a mettere a segno canestri importanti; ma Calcianaia riesce a fare il sorpasso e a gestire il vantaggio, aggiudicandosi il match.

Il team di Lupori non ha assolutamente demeritato ed è riuscito per lunghi tratti a tenere testa alla capolista che, proprio alla palestra di San Concordio, ha festeggiato il primo posto alla fine della regular season. Gli amaranto, nonostante la sconfitta, possono, però, ancora lottare per centrare i play-off.

Alessia Lombardi