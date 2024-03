Spogliatoi: il ’Gallo’ ha già la testa a Pesaro. "Là con questa energia». "Sento la responsabilità di leader ma dico grazie ai compagni»

Mvp della serata è Langston Galloway con 38 punti segnati. "Ci tenevamo molto come gruppo a vincere per riscattarci - dice il giocatore - ma ho già la testa al prossimo turno in trasferta a Pesaro, dobbiamo mantenere la stessa energia. Sento la responsabilità di leader della squadra, ma devo dire grazie ai compagni che in allenamento difendono duro e mi mettono nella giusta condizione per fare bene in partita".

Coach Dimitri Priftis è soddisfatto per la vittoria casalinga con 33 punti di distacco contro Varese: "E’ stato un match interessante, faccio i miei complimenti ai giocatori e allo staff. Avevamo preparato questa gara guardando tanti video e allenandoci con intensità, volevamo riscattare la brutta prestazione dell’andata. I nostri avversari giocano un basket molto diverso dal nostro". Si sbilancia poi guardando avanti: "Finora abbiamo ragionato per garantirci la salvezza, ora invece guardiamo ai playoff. La lotta è aperta e dura e dovremo lavorare duramente per restare nei primi otto posti della classifica". Sui singoli: "Grande prestazione di Galloway e Faye. Bene anche Black che sta trovando il ritmo partita e, nonostante i problemi al ginocchio, sta entrando in condizione. Ci ha dato una grossa mano, al di là dei punti degnati, realizzando dei blocchi che hanno consentito al nostro attacco spazio per tirare".

Sull’infortunio rimediato alla caviglia da Weber: "Ancora non sappiamo l’entità del suo problema, verrà valutato nei prossimi giorni".