Sprint Andrea Costa e Virtus, avanti tutta

Poco tempo per festeggiare per l’Andrea Costa, che dopo il successo su Fiorenzuola torna in campo. Questa sera alle 20.30 (arbitri Andretta e Zuccolo) l’Up affronterà la Rucker San Vendemiano al Prealpi San Biagio di Conegliano. Se domenica il calendario ha messo di fronte all’Andrea Costa i coach Dalmonte e Dirella, questa sera sarà un altro cuore biancorosso, l’ex capitano Jacopo Preti, a mettersi sulla strada della squadra in cui è cresciuto.

San Vendemiano, partita a inizio stagione tra le favorite per le zone di alta classifica, ha faticato a trovare continuità in avvio di stagione (con un bottino in classifica totale che vale la metà dei punti dell’Andrea Costa), ma è reduce da due vittorie di fila, l’ultima dopo due overtime con Lumezzane, il prossimo avversario dell’Up.

"Paradossalmente viene da due vittorie consecutive ottenute l’ultima senza due giocatori importanti come Tassinari e Oxilia, la penultima solo senza Oxilia – commenta Matteo Angori alla vigilia –. È una squadra che ha i giocatori per rialzarsi dalla zona di classifica attuale, essendo stata costruita per essere tra le prime. Corrono tanto in contropiede e come primo target hanno quello di innescare in varie situazioni Gluditis. In trasferta dovremo non farli correre ed essere attenti a limitare la loro bocca da fuoco". A trascinare i biancorossi l’entusiasmo delle ultime cinque vittorie di fila, benzina in questo mese di novembre denso di partite.

"Arriviamo a questo tour de force con tanto entusiasmo, tanta voglia di continuare a giocare partite di livello e continuare a provare a vincere. Ma, visto l’equilibrio del nostro girone, ogni partita sarà una battaglia e bisogna sempre entrare in campo con grande concentrazione. Poi in queste gare così vicine la chiave sarà come si recupereranno le forze da una partita all’altra, sia mentali che fisiche, e la capacità di resettare qualsiasi il risultato. Lavorando bene sotto questo aspetto si riuscirà a giocarsi tutte le gare senza avere up and down".

Si valuterà fino all’ultimo la presenza di Chiappelli: l’infortunio alla caviglia rimediato domenica non è grave, ma l’ala sente ancora dolore.