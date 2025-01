Stasera c’è Lumezzane: "Blacks, tutti concentrati"

Voglia di riscatto e pesanti punti in palio. Si preannuncia un match davvero interessante ed emozionante quello che attende i Blacks alle 20.30 al PalaCattani contro la LuxArm Lumezzane, in corsa per un posto nei playoff che all’andata vinse 86-77. Una partita che ha lasciato tanti rimpianti in casa faentina, perché la sconfitta arrivò per colpa anche di episodi non certo fortunati (alcune decisioni arbitrali e l’espulsione per doppio tecnico di Poggi dopo che era stato colpito da una gomitata in pieno volto) e dunque i Raggisolaris hanno tanta voglia di cancellare quello scivolone.

Il dato curioso di questa sfida è che soltanto all’ultimo si saprà se due attesi protagonisti saranno in campo. Uno è l’ex di turno Tomasini, ritornato domenica in panchina dopo un anno di stop ma non impiegato, e l’altro è Amici, miglior realizzatore di Lumezzane con 19.6 punti di media e autore all’andata di 32 punti con un 8/9 da tre, assente da un mese per infortunio. Voci dicono che ci saranno entrambi e che ovviamente Tomasini avrà un minutaggio limitato, ma la LuxArm non dipende soltanto da questi due giocatori come ha fatto vedere più volte.

"Lumezzane ha attraversato qualche settimana fa un periodo di flessione – spiega coach Luigi Garelli – ma è riuscita a superarlo grazie alla forza del gruppo e al contributo che ha avuto da tutti. Un piccolo calo dovuto non solo all’assenza di Amici, ma anche a quelle di Vitols e Varaschin, determinanti nel gioco dei lombardi. La LuxArm è reduce da buone prestazioni e anche ad Agrigento si è fatta valere nonostante la sconfitta. Vedremo se giocheranno Tomasini e Amici, ma in ogni caso Lumezzane sarà molto competitiva e agguerrita come si è visto anche all’andata. Un altro giocatore da tenere ben marcato è Baldini, diventato il miglior realizzatore dopo l’infortunio di Amici".

A Ragusa si è vista una buona Faenza nell’ultima parte di gara e nel supplementare, ma stasera occorrerà avere un rendimento costante in tutti i quaranta minuti. "Dovremo evitare gli alti e bassi che stiamo avendo in questo periodo in cui non stiamo attraversando un ottimo momento di forma. A Ragusa abbiamo raddrizzato la partita grazie al carattere, ma dobbiamo essere ancora più concentrati".

Luca Del Favero