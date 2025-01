Stop della Prefettura di Forlì-Cesena dopo il parere del comitato per la sicurezza. Derby vietato ai tifosi riminesi

Una delle partite più attese dell’anno non potrà essere vissuta con la giusta cornice di pubblico, per l’ennesima volta. Il derby di domenica contro Rimini non potrà infatti contare sulla presenza della tifoseria ospiti. Fonti della Prefettura di Forlì-Cesena confermano di aver disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini. La decisione della Prefettura recepisce quanto determinato nelle scorse ore dal Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive). Ente a cui, lo scorso 7 gennaio, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive aveva fatto rinvio per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Derby che, per altro, è stato da diversi mesi posticipato alle ore 20 proprio per ragioni di ordine pubblico, a causa della manifestazione ‘Commercianti per un giorno’ nel vicino polo fieristico.

I tifosi riminesi erano stati colpiti da un divieto anche a novembre quando si giocava a Pesaro. Anche gli appassionati forlivesi, comunque, non sono nuovi a decisioni simili. Basta riavvolgere il nastro di appena un mese, per il derby del PalaDozza contro la Fortitudo Bologna.