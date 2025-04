Stosa domina Gallarate 81-63: vittoria convincente per la Virtus

STOSA 81 GALLARATE 63

STOSA: Bartoletti 11, Joksimovic, Zocca 5, Falchi, Olleia 3, Costantini 6, Calvellini 18, Pieri 11, Gianoli 13, Braccagni 11, Bartelloni, Guerra 3. Allenatore Evangelisti.

GALLARATE: Bettanti 4, Bloise 7, Orlandi 2, Fedeli, Chiapparini 1, Mercante ne, Golino, Molteni 16, Redaelli 7, Ballarin 16, Genovese 10. Allenatore Morganti.

Parziali: 20-13, 44-33, 60-50.

SIENA – La Stosa torna al successo e lo fa in modo netto e convincente. I rossoblù riscattano il passo falso di Genova battendo Gallarate dopo una partita condotta per 40 minuti. C’è equilibrio nella prima parte di gara con la Virtus che prova ad alzare i ritmi correndo in transizione mentre Gallarate risponde con le iniziative di Bloise e Molteni. Il primo parziale del match arriva dopo la metà del quarto con Braccagni e Calvellini che colpiscono la difesa lombarda portando la Stosa sul 17-9. I rossoblù sbagliano qualche libero di troppo fallendo il primo tentativo di allungo: al 10’ i rossoblu comandano 20-13. A inizio secondo quarto gli ospiti accorciano sul -3 grazie a Genovese, ma la Virtus risponde subito per le rime con Bartoletti e Pieri che riportano i rossoblù a +9 a 7’ dalla pausa lunga. La Stosa gioca bene e allunga nel punteggio: Gianoli da sotto è il solito totem, mentre gli esterni a turno vivano la difesa di Gallarate facendo volare la compagine di coach Evangelisti (nella foto) sul +15 (42-27).

Nel finale di tempo un paio di disattenzioni difensive costano caro alla squadra rossoblu che subisce un parziale di 0-4 che consente a Gallarate di andare al riposo sul -11. Molteni e Ballarin in apertura di ripresa riportano gli ospiti in singola cifra di svantaggio (46-39). La Virtus si blocca in attacco dove non riesce più a trovare la consueta fluidità permettendo così alla formazione lombarda di avvicinarsi ancora a metà del terzo quarto quando il punteggio recita 49-43. I Lombardi arrivano a -3 ma 5 punti consecutivi di Calvellini rispediscono al mittente il tentativo di rimonta di Gallarate. Ballarin segna ancora da sotto, ma la prima tripla di Costantini, neanche a mezzo servizio a causa di un virus intestinale, rimette le cose a posto e riporta la Stosa sul +10 all’ultimo intervallo. Pieri e Calvellini consentono alla Virtus di toccare il +13 in avvio di ultimo quarto: è l’allungo decisivo perché i senesi azzannano la formazione ospite allungando fino a toccare il +20. Nel finale coach Evangelisti dà spazio a tutti i suoi ragazzi, anche ai più giovani che conducono la gara in porto con la conquista di altri 2 punti molto pesanti in chiave salvezza.