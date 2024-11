Stosa in trasferta contro la corazzata Quarrata: "Battaglia tosta, ma proveremo a fare l’impresa"

Seconda trasferta consecutiva per la Stosa che dopo la bella vittoria di Cecina è attesa stasera dalla corazzata Quarrata. Nel turno infrasettimanale i rossoblù scenderanno in campo alle 21 al PalaMelo (diretta sulla pagina Fb della Virtus) per tentare l’impresa. La formazione senese sta attraversando un buon momento e le due vittorie consecutive contro Mens Sana e Cecina lo testimoniano. Grazie ai due successi consecutivi la Virtus si è rimessa in carreggiata in classifica ma soprattutto ha acquisito quelle certezze necessarie per affrontare un campionato tosto come quello di quest’anno. La partita di questa sera sarà un test importante perché di fronte avranno una formazione forte che solo pochi giorni fa ha travolto la Mens Sana con un netto 86-66. Ma è proprio da sfide come quella odierna che deve passare il percorso di crescita della formazione di coach Evangelisti che la corsa al vertice ha bisogno di un successo in trasferta contro una diretta concorrente. Consapevoli della forza dell’avversario, ma anche dei propri mezzi, Olleia (foto) e soci andranno dunque alla ricerca dell’impresa in un parquet dove negli ultimi anni sono arrivate spesso grandi gioie per i colori rossoblù, tra queste la più significativa è senza dubbio la vittoria del campionato di serie C gold nella stagione 2022/23.

"Andiamo a Quarrata per affrontare una delle corazzate del campionato, una squadra forte e profonda costruita per il salto di categoria – afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni –. Ci aspetta una battaglia tosta contro una squadra molto valida e coperta in tutti i ruoli, come dimostrano i risultati. Dopo qualche inciampo iniziale ora stanno tenendo una marcia importante. Noi arriviamo in fiducia dopo le due vittorie che ci hanno dato morale e consapevolezza di quello che possiamo fare. Andiamo a Quarrata per provare a fare un’impresa che ci regalerebbe due punti fondamentali per la classifica e per il nostro percorso di crescita". La gara odierna sarà la penultima del girone di andata che per la Stosa terminerà domenica quando i rossoblù affronteranno al PalaCorsoni La Spezia alle 17.30.