Stosa Virtus a caccia dell’immediato riscatto. Occhio però alle potenzialita di San Miniato

Domani alle 17.30 al PalaCorsoni arriva l’Etrusca San Miniato e la Stosa Virtus non vuole fallire l’appuntamento con la vittoria. Dopo il ko di Empoli, che ha lasciato comunque dei segnali positivi nonostante il risultato, la formazione di coach Evangelisti si è preparata adeguatamente per tentare di ottenere i primi 2 punti stagionali in una partita che si annuncia però piena di insidie. San Miniato, infatti, ha dimostrato con uno straordinario precampionato e con l’esordio vincente contro La Spezia, di poter recitare un ruolo da protagonista nel girone B di serie B interregionale dopo il quarto posto e il conseguente play in gold conquistati lo scorso anno. I pisani fanno dell’intensità e del ritmo i loro punti di forza, con una pallacanestro da "palla e tiro" difficilmente leggibile per gli avversari. Nel primo turno la compagine di coach Martelloni ha letteralmente travolto la malcapitata Spezia con un eloquente 98-72 finale, ma ciò che più risalta agli occhi dalle statistiche dell’incontro sono gli 84 tiri dal campo tentati dai pisani contro i 56 dei liguri. Ciò vuol dire che l’Etrusca ha avuto 28 tentativi in più degli avversari, con una media di oltre 2 possessi al minuto, tentando 37 tiri da 3 punti e conquistando 15 rimbalzi offensivi. Numeri impressionanti che rendono l’idea dei ritmi frenetici dei biancorossi. Detta cosi potrebbe sembrare una gara a senso unico ma così non è perché San Miniato ha anche dei punti deboli ed è su quelli che la Stosa si sta preparando. La settimana è filata via liscia e questa mattina i rossoblù disputeranno l’ultimo allenamento sul parquet del PalaCorsoni. Importante, se non fondamentale, sarà l’apporto di tutti i giocatori a disposizione di coach Evangelisti. In una gara dove la difesa sarà decisiva, il fatto di poter ruotare con più elementi possibili mantenendo l’intensità alta sarà un punto cruciale. Domani intanto terminerà la campagna abbonamenti. Tessere disponibili alla biglietteria del PalaCorsoni.