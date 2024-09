Stosa Virtus alla prova con la Fides Montevarchi. Oggi l’amichevole con la corazzata di serie C

Terzo impegno del precampionato per la Stosa Virtus che dopo le buone impressioni nel test di sabato scorso al PalaOrlandi contro la Vismederi Costone staera torna sul parquet per affrontare la Fides Montevarchi. Palla a due al Palaperucatti alle 20.30 con ingresso libero. Si tratta di una amichevole importante per i rossoblù, che avranno di fronte una delle corazzate della serie C Toscana, una formazione che non nasconde ambizioni di promozione avendo firmato con giocatori di primissimo livello del calibro di Francesco Quaglia, lungo ex tra le altre della Fortitudo Bologna, e Lorenzo Neri, lo scorso anno in B interregionale a Senigallia. Per la Stosa non conterà tanto l’avversario, quanto il mettere in pratica i dettami tecnici di coach Evangelisti che sta modellando la squadra. Nel test odierno, che arriva a 17 giorni esatti dall’inizio ufficiale della stagione, sarà importante capire il livello di preparazione della compagine e il grado di assimilazione delle richieste tecnico-tattiche dello staff. Sabato scorso contro il Costone la Virtus ha dato buone indicazioni, con un netto e visibile miglioramento rispetto alla prima uscita. Stasera per i senesi c’è dunque la possibilità di proseguire la crescita e di continuare il percorso di avvicinamento al campionato, che vedrà da qui al 28 altri due test. Per la gara di oggi coach Evangelisti non potrà contare su Baldasseroni (foto), nuovo fermo ai box, e su Bartelloni, che nell’allenamento di lunedì sera ha riportato una distorsione alla caviglia. Da valutare anche Costantini dopo la botta alla spalla subita nel test al Costone. Oggi prima e dopo il match rimarrà aperta la segreteria della Virtus per la vendita degli abbonamenti stagionali, con la campagna ’T’appartengo’ che sta andando a gonfie vele. Passando al settore giovanile, lo scorso weekend è arrivata la prima gioia per gli Under 17 eccellenza allenati da coach Francesco Braccagni. La formazione rossoblù ha conquistato il primo posto al torneo Pre-season di Terranuova Bracciolini vincendo tutte le gare. Nel girone eliminatorio la Stosa ha battuto prima i padroni di casa di Terranuova (74-47), poi la Union Prato (94-40). Nella finalissima ha sconfitto Pontedera per 94-78.