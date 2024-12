Stosa Virtus in cattedra! Arezzo piega la testa. Terza vittoria consecutiva per il team rossoblù

STOSA VIRTUS 70 AREZZO 64

STOSA: Bartoletti 13, Dal Maso 2, Joksimovic 2, Zocca 2, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 24, Gianoli 8, Braccagni, Guerra 8. Allenatore Evangelisti.

AREZZO: Scortica 2, Toia 9, Nica ne, Iannicelli 2, Buzzone 9, Lemmi 8, Prenga 11, Vagnuzzi 6, Kader 6, Terrosi, Bischetti 11. Allenatore Fioravanti.

Parziali: 14-19; 28-28; 51-46.

SIENA – Grande successo per la Stosa che in un PalaCorsoni stracolmo chiude l’annata in bellezza con la terza vittoria consecutiva: i rossoblù battono la BC Servizi Arezzo 70-64 e si aggrappano ad un campionato che ha ancora molto da dire per i ragazzi di Evangelisti. Nonostante il cattivo inizio la formazione senese trova la quadra in difesa dove è attenta e aggressiva per 40’. Brutta partenza della Virtus che in avvio concede troppo agli ospiti che dopo 2’ sono avanti 0-7 costringendo Evangelisti al time out immediato. I rossoblu si riavvicinano con i canestri di Gianoli e Calvellini ma la BC Servizi è lucida e tocca il +10. Nel finale di tempo è ancora Gianoli, ben assistito da Bartoletti, a ridurre le distanze consentendo alla Stosa di chiudere la prima frazione sul -5. L’inizio di secondo quarto è tutto di marca senese: la Stosa difende forte e costringe gli amaranto a segnare solamente un punto nei primi 4’ di gioco. I rossoblù mettono la testa avanti e allungano sul 28-22 grazie a due giocate di Bartoletti e Costantini. Arezzo però sfrutta qualche errore di troppo dei senesi che non riescono ad attaccare in modo lucido: Toia e soci ne approfittano per accorciare dalla lunetta trovando poi il canestro del pareggio al tramonto del secondo parziale.

All’intervallo lungo il punteggio è in perfetta parità a quota 28. In avvio di terzo quarto la Virtus prova ad allungare: Calvellini e Guerra propiziano il parziale che consente ai rossoblu di portarsi sul 43-35 a metà tempo. Arezzo risponde con una tripla allo scadere di Bischetti dopo un’ottima difesa senese ma la Stosa accelera ancora e tocca la doppia cifra di vantaggio sul 51-40. Un contro parziale di 0-6 degli ospiti sul finire di tempo consente alla formazione di Fioravanti di tornare a -5 all’ultimo intervallo. L’avvio di ultimo periodo vede un altro tentativo di allungo dei locali: Bartoletti prende per mano la squadra e con 7 punti consecutivi la riporta a +10. Arezzo però non molla di un centimetro e con un contro break devastante rimette la testa avanti sul 58-60 grazie ad una tripla di Toia. È solo un fuoco di paglia perché i rossoblù hanno la partita in mano e se la riprendono con i canestri decisivi di Gianoli, Calvellini e Guerra che nel finale ricacciano indietro gli ospiti conducendo in porto un successo di platino per la Stosa che sale a 14 punti in classifica.