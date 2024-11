Stosa Virtus-Note di Siena Mens Sana: brividi. Cresce l’attesa per la partitissima di domani

Stosa Virtus e ‘Note di Siena’ Mens Sana (nella foto un vecchio ‘scatto’ dell’ultimo derby) si preparano al derby di domani alle 17,30 al PalaCorsoni desiderose di riscatto dopo le sconfitte dell’ultimo fine settimana. La squadra di coach Evangelisti ha perso domenica sera a Firenze contro l’Olimpia Legnaia (che ha conquistato i suoi unici 4 punti proprio contro rossoblu e biancoverdi) mentre quella Betti, ventiquattro ore prima, aveva ceduto in casa contro la Blc Lucca pagando a carissimo prezzo le pessime percentuali al tiro. La classifica al momento sorride ai Pannini e compagni che con cinque successi su sette gare hanno conquistato un momentaneo secondo posto dietro alla corazzata Use Empoli e insieme a Costone e Arezzo. La Virtus in questa fase è attardata viste le sole due vittorie in stagione ma il potenziale del roster rossoblu è sicuramente superiore all’attuale posizione in classifica. La voglia di riscatto è sicuramente ciò che accomuna le due formazioni alla vigilia del derby. La Mens Sana ha subiti contro Lucca un surreale parziale di 20-20 negli ultimi cinque minuti dopo che la gara era sul 61-60 per Del Debbio e compagni. Anche la Virtus, dopo un discreto avvio, ha avuto un blackout prolungato a Firenze (23-3 nel secondo parziale) che ha inevitabilmente condizionato la seconda parte della sfida contro una formazione combattiva seppur non irresistibile. Sarà quindi un derby importante soprattutto per la graduatoria visto che il giro di boa della prima fase si avvicina e cresce la bagarre per conquistare i primi sei posti, obbiettivo praticamente di tutte le squadre perché se da un lato permetterebbero di giocarsi la seconda fase provando a conquistare i playoff dall’altra escluderebbero automaticamente di rischiare di giocare i playout, cosa che invece può succedere a chi arriva nelle seconde sei formazioni del girone B di serie B Interregionale. "Nessun timore ma sicuramente molto rispetto per quello che stanno facendo e per i loro punti forti. Hanno elementi esperti anche in partite di questo livello come Neri e Pucci ad esempio, giocatori che potrebbero fare la differenza in questo tipo di sfide" così ha detto Evangelisti sottolineando il valore dell’avversario. "La Virtus è una ottima squadra con dei valori importanti e ben allenata. Nei momenti di difficoltà sanno compattarsi e ritrovare energie e coesione. I singoli giocatori hanno qualità seppur alcuni molto giovani ma conoscono bene la categoria e sicuramente vorranno riscattarsi anche loro dopo la sconfitta dell’ultimo turno" aveva invece ribattuto Petreni, assistente di coach Betti, durante la presentazione congiunta della stracittadina.

Guido De Leo