Stosa Virtus, primo posto e tanta solidarietà. In Comune donazione peluche ‘Teddy Bear Toss’

Non è solo tempo di festeggiare il meritatissimo primo posto in classifica per la Stosa. Ieri mattina, infatti, una delegazione della squadra insieme al ds Gabriele Voltolini ha effettuato in Comune nella sala di maggioranza "Alessandra Bagnoli" la donazione ai rappresentanti della Caritas Diocesana Siena – Colle Val D’Elsa – Montalcino, dei peluche raccolti nell’ambito dell’iniziativa ‘Teddy Bear Toss’. Presenti gli assessori del Comune di Siena ai servizi sociali Micaela Papi e allo sport Lorenzo Lorè che hanno incontrato i giocatori della Virtus e il rappresentante della Caritas per la consegna del materiale raccolto in occasione della partita di Serie B Interregionale Stosa Virtus Siena - Spezia di domenica 17 dicembre al PalaCorsoni. "Una bella iniziativa – spiegano gli assessori Papi e Loré – che unisce i valori della solidarietà e dello sport e che ha coinvolto pubblico, tifosi, sportivi, staff e giocatori per un gesto semplice, ma di grande impatto. E’ sempre importante dedicarsi agli altri, come fa quotidianamente la Caritas e in questo periodo natalizio è stato giusto rivolgere in particolare un pensiero ai bambini che non hanno possibilità di ricevere doni e regali, ma che con una manifestazione del genere possono comunque festeggiare e trovare momenti di gioia assieme ai propri cari. Ringraziamo la Virtus e tutti coloro hanno voluto dedicare un pensiero aderendo all’iniziativa". "Per la nostra società – sottolinea Gabriele Voltolini, direttore sportivo della Stosa Virtus Siena - è un piacere ed un onore aver potuto organizzare questo evento per portare un sorriso ai bambini meno fortunati. Abbiamo trovato subito la disponibilità del Comune, che ringraziamo nelle persone degli assessori ai servizi sociali Micaela Papi e allo sport Lorenzo Loré. Abbiamo avuto una grande risposta da parte del pubblico presente sulle tribune domenica scorsa, ma anche da parte di chi non è potuto essere presente ma ha voluto comunque contribuire alla raccolta a favore della Caritas".