Stosa Virtus: tre giocatori in dubbio. Costantini mette Legnaia nel mirino

È una vigilia di campionato molto tormentata in casa Stosa. Domani alle 17,30 al PalaCorsoni nel primo impegno casalingo del 2025 arriva l’Olimpia Legnaia e i rossoblù, nonostante una settimana a dir poco complicata, non possono fallire l’appuntamento con il successo. L’influenza e gli infortuni hanno letteralmente falcidiato il gruppo virtussino. Tre i giocatori del roster che sono stati messi ko da febbre alta e sintomi influenzali e che per il momento in settimana non sono riusciti a svolgere neppure un allenamento. In aggiunta a questi c’è poi l’infortunio alla caviglia rimediato domenica scorsa a Lucca da Braccagni, che sta proseguendo le terapie fisioterapiche ed il lavoro differenziato. Difficile dire chi tra gli attuali assenti potrà recuperare per l’impegno di domani, rendendo quindi quanto mai complicata la preparazione della partita da parte dello staff rossoblu. Nonostante ciò la squadra è comunque focalizzata su un impegno a dir poco fondamentale per il percorso della Stosa che reduce d 3 successi nelle ultime 4 partite vuole continuare a sperare nel raggiungimento delle prime 6 posizioni, assicurandosi però punti importanti in chiave salvezza come sono quelli di domani. A parlarne è Gabrio Costantini (nella foto), giocatore in grande crescita nelle ultime gare dove è risultato sempre uno dei migliori. "Come ha detto il nostro coach nei giorni sporsi la partita contro Legnaia sarà per noi una finale - dice - Da adesso tutte le gare che mancano alla fine di questa prima fase sono tutte importantissime perché in palio ci sono punti pesanti. Noi vogliamo ancora provare ad arrivare nelle prime 6 posizioni e giocarci l’accesso ai play-off, per cui già al termine della partita di Lucca eravamo con la testa alla sfida contro Legnaia. Affronteremo una squadra nuova rispetto a quella dellìandata. Hanno cambiato molti giocatori e la loro caratteristica principale è che mettono sempre l’anima per provare a vincere le partite. Ci dobbiamo aspettare una partita non semplice, da giocare fino alla fine dove la freddezza nei momenti decisivi farà secondo me la differenza. Il pubblico per noi in questa stagione è sempre stato il sesto uomo in campo. È fondamentale il sostegno dei nostri tifosi che sono veramente spettacolari. Invito tutti i virtussini a venire a vedere la partita di domenica perché dobbiamo riscattarci dalla beffa subita la settimana scorsa a Lucca". La partita di domani tra Stosa Virtus e Olimpia Legnaia sarà sponsorizzata da Tosoni Auto, azienda che ormai da qualche anno accompagna la Virtus. All’esterno del PalaCorsoni ci sarà l’esposizione di una vettura della concessionaria senese.