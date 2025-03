Successo chiave per l’Abc. Gran prova in emergenza

ABC Castelfiorentino 69Serravalle Scrivia 51

ABC SOLETTIFICIO MANETTI: Ciano n.e., Rosi 4, Lazzeri 9, Corbinelli n.e., Fabrizzi 3, Marchetti, Falaschi n.e., Azzano 14, Nnabuife 10, Cantini 2, Gutierrez 27. All. Manetti.

BASKET CLUB SERRAVALLE: Erhaghewu, Savio, Pilati 8, De Filippo 3, Ragazzini 4, Lazzari 2, Isaia 9, Mittica 13, Ruiu 6, Marrale, Pavone 6. All. Gatti.

Arbitri: Russo di Firenze ed Emmanuele di Genova.

Parziali: 20-10; 34-20; 45-34.

CASTELFIORENTINO – Un’altra importantissima vittoria contro Serravalle Scrivia. Dopo il match di andata l’Abc Castelfiorentino fa suo anche quello di ritorno al Pala Betti e allontana matematicamente l’ultima posizione, e con essa la retrocessione diretta. Ma non solo: alla luce dei risultati delle dirette concorrenti, infatti, con questa vittoria i gialloblu valdelsani rientrano in corsa per provare anche a inseguire il miglior piazzamento possibile in ottica play-out.

Nella serata delle 200 presenze in gialloblu di capitan Cantini, nonostante la lista degli infortunati continui ad allungarsi, l’Abc riesce nuovamente a compattarsi e fare quadrato intorno all’emergenza, dando vita ad una prestazione solida e ad una gara di fatto sempre condotta. Oltre ai vari Ciano, Corbinelli, Cicilano e Ticciati coach Manetti non ha potuto contare nemmeno su Viviani e Falaschi, quest’ultimo in panchina solo per onor di firma.