Sugli altri campi. Brindisi cerca di rialzarsi in casa contro Udine

Dopo Cividale – Rieti e Cremona – Milano, che si sono giocate nella serata di ieri, ecco che oggi si disputano le altre otto partite della decima giornata di A2. Molto interessante lo scontro di Brindisi, dove la squadra di casa cerca di risalire e affronta una Apu Udine già ben rodata e comodamente nell’alta classifica. A Bologna arriva una Torino che ultimamente è apparsa abbastanza in difficoltà, mentre Forlì ospita Orzinuovi per un match tutt’altro che banale contro una squadra che non nasconde le ambizioni di playoff. Cantù, che vuole fortissimamente restare incollata il più possibile a Rbr in attesa di tornare al completo, ha una buona opportunità di conquistare punti nella tana di una Vigevano obiettivamente inferiore. Tra Cento e Piacenza è sfida tra team che sembrano in buona risalita dopo un inizio zoppicante. Verona ospita Nardò e deve fare molta attenzione a un gruppo sottovalutato ma che sta rendendo al massimo, mentre ad Avellino arriva Livorno e l’obiettivo, per entrambe, è staccarsi da quota 6. Dopo questo turno, la A2 manderà in scena, mercoledì (Rbr ospiterà Avellino), l’ultimo infrasettimanale di questo inizio di stagione. Poi ritmo finalmente regolare fino all’anno nuovo.