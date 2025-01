Svolta Andrea Costa e Virtus, doppio esame

Si avvicina l’ora del ritorno in campo di Jack Sanguinetti e, forse, anche quello di Giacomo Filippini. Oggi pomeriggio (palla a due alle 18, arbitri Valletta e Marianetti) l’Andrea Costa affronterà la Bakery Piacenza al palasport di Cervia con l’esperto playmaker pronto a fare il suo ritorno sul parquet (dopo le due apparizioni senza minuti giocati nelle ultime due gare), mentre è ancora in stand by invece il pivot Giacomo Filippini.

"Sanguinetti qualche minuto ce l’ha ed è disponibile – annuncia il coach Matteo Angori –, anche se naturalmente andrà gestito. Quanto a Filippini, ha fatto gli ultimi due allenamenti con noi, sarà nel roster e vedremo se ci sarà bisogno di lui nel corso della gara". Nel campo neutro di via Pinarella (nel secondo dei tre turni di squalifica del Ruggi da scontare) l’Up troverà di fronte una Piacenza già battuta all’andata (79-72 con 31 punti di Klanjscek); motivo in più cercare quella vittoria che potrebbe cominciare a dare una lieve sterzata nella lotta salvezza.

"Queste iniziano a essere quelle partite veramente importanti, perché vincendo potremo avere il 2-0 su Piacenza, che in questo momento è l’ultima squadre che farebbe i playout e una distanza di 8 punti. Sotto questo punto di vista è una partita molto importante per mantenere quanto di buono abbiamo fatto finora e tenerci a distanza di sicurezza dalla zona calda".

Memore Angori mette in guardia i suoi dai pericoli che possono arrivare dal roster completo della formazione di coach Salvemini, squadra che fa della duttilità tattica (aspetto che ha ben messo in mostra anche la formazione imolese nelle ultime uscite) il suo punto di forza. "Piacenza non ha un cinque vero e utilizza Klanskis da pivot anche se è un quattro, oltre ad avere Zoccoletti che è un lungo che apre il campo. Riguardando la partita di andata, la difficoltà è che non avendo punti di riferimento molte volte i nostri lunghi erano in zone del campo non abituali, per cui dovremo essere bravi a leggere queste situazioni. La chiave sarà la difesa sul pick and roll, che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo a Piacenza, mentre in attacco dovremo essere bravi a intepretare i vantaggi sulle difese cha adotterà Piacenza".