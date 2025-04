T Tecnica Gema Montecatini: la rinascita con Lorenzo Passoni protagonista

Se tre indizi fanno una prova le tre vittorie consecutive raccolte in nemmeno due settimane segnano la nuova (e forse definitiva?) rinascita di una T Tecnica Gema Montecatini che grazie al blitz di Rieti (e in attesa del risultato di Ruvo di Puglia) è tornata per una notte ad occupare quel secondo posto che per diversi mesi ha avuto in mano. Nella rinascita di aprile dei leoni termali un ruolo preponderante lo ha giocato un elemento che per la squadra rossoblù è sempre stato importante ma che negli ultimi due mesi ha raggiunto un livello di maturità fin qui mai visto nella sua esperienza montecatinese: dopo essere stato una delle poche note liete del ko contro la Luiss Roma e aver marchiato a fuoco il trionfo de La T Gema in casa della Pielle Livorno Lorenzo Passoni ha preso per mano la squadra di coach Marco Del Re anche al PalaSojourner, segnando 13 dei suoi 20 punti complessivi (con ben 5 triple e il 75 percento dal campo) nei secondi due quarti e tenendo al riparo da brutte sorprese nel momento in cui la NPC Rieti, scivolata anche a -16 a metà terzo periodo, aveva trovato la forza per rifarsi sotto. "Passoni si è sempre dimostrato un giocatore utile in entrambe le metà campo, con me è sempre partito in quintetto in tutte le squadre che ho allenato ma è stato lui in estate ad accettare di buon grado il nuovo ruolo di sesto uomo per poter far parte ancora di questo progetto – racconta coach Del Re –. Ha avuto un mese e mezzo in cui ha dovuto capire come poter incidere con meno minuti a disposizione, ora è un giocatore più maturo e ha raggiunto anche una buona consapevolezza, anche se tutt’ora a volte rinuncia ad alcuni tiri che dovrebbe prendere. La sua crescita è dovuta al fatto che è inserito in un contesto che funziona".

E ’Passo’ questo lo ha sempre saputo: avrebbe potuto accettare una delle tante offerte ricevute al termine della scorsa stagione, invece il numero 17 ha voluto far parte di una squadra costruita per vincere, a costo di sacrificare il suo status di intoccabile. Se alla fine la sua sarà una scommessa vinta soltanto il prossimo futuro potrà dirlo, ma una cosa è certa: rimettersi in discussione lo ha reso un giocatore migliore.

Filippo Palazzoni