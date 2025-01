Tenerife troppo forte per la Unahotels. Huertas (41 anni) domina: 27 punti e 7 assist

TENERIFE 91 REGGIO EMILIA 69

LA LAGUNA TENERIFE Huertas 27 (9/13, 2/3), Kramer 22 (2/2, 6/7), Scrubb 6 (2/3 da 3), Doornekamp 3 (0/1, 1/1), Guerra 2 (1/2); Kostadinov 4 (2/3), Fernandez 1 (0/1 da 3), Fitipaldo 7 (1/2, 1/4), Sastre 3 (1/2 da 3), Shermadini 8 (4/4), Abromaitis 8 (1/3, 1/1). All.: Vidorreta.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA Winston 5 (1/4, 1/2), Barford 15 (4/7, 2/6), Grant (0/1, 0/3), Cheatham 5 (1/4, 1/3), Faye 5 (2/2); Uglietti 3 (0/1, 1/2), Gombauld 14 (5/7, 1/1), Vitali 11 (1/1, 3/5), Smith 7 (1/2, 1/1), Faried 4 (2/3), Chillo. N.e.: Gallo. All.: Priftis.

Arbitri: Zurapovic (Bos), Horozov (Bul), Proc (Pol). Parziali: 23-21, 42-34; 68-51

Note: T.l.: Ten 7/13 Reg 5/10. Rimb.: Ten 25 (Doornekamp 6) Reg 30 (Faried 8). Ass.: Ten 18 (Huertas 7) Reg 9 (Winston 5).

La Pallacanestro Reggiana torna dalle Canarie con una sconfitta nella prima giornata del ‘Round 16’ di Basketball Champions League. La partita, di fatto, dura appena due quarti, poi i biancorossi vengono sommersi dalle triple degli spagnoli che nel terzo quarto piazzano il break decisivo con uno scatenato Kramer. Il cecchino ex Bayern Monaco chiude con 22 punti e un fantastico 6/7 da 3, interpretando al meglio la filosofia della propria squadra che è al primo posto in Bcl nella percentuale dalla lunga distanza, con un notevole 43% (ieri sera addirittura 56, frutto del 14/25).

La Unahotels ha fatto quel che poteva e ha comunque giocato una partita seria, ma il divario tra le due squadre ieri sera era troppo grande e non poteva essere mascherato con la solita prova d’orgoglio. Huertas a 41 anni ha letteralmente predicato pallacanestro come ha sempre fatto nella propria brillantissima carriera e d’altronde non si viene ingaggiati dai Los Angeles Lakers per caso. Il funambolo brasiliano ha chiuso con 27 punti e 7 assist: strepitoso. Il giovane Kostadinov (segnatevi questo nome…) ha fatto la voce grossa sotto i tabelloni assieme al veterano Shermadini.

Reggio ci ha provato per circa 30 minuti, poi ha mollato la presa sul rettilineo finale incassando un passivo persino troppo penalizzante. Per fare l’impresa sarebbero serviti un Momo Faye in formato maxi e un Winston in versione superstar, ma entrambi hanno fatto cilecca. Anche il resto della truppa, a parte Gombauld, Vitali e Barford, non ha di certo brillato e il successo nella lotta a rimbalzo (30 a 25) non ha pagato alcun dividendo. Di fronte c’era un team che sul proprio campo arrivava da 25 successi consecutivi in ‘Bcl’ quindi non è il caso di fare drammi. Non sono queste le partite da ‘dentro o fuori’.

Adesso la squadra di Priftis dovrà verosimilmente fare la corsa su Manresa che ieri ha battuto i turchi del Petkimspor 96 a 87. Ricordiamo che accederanno ai quarti di finale le prime due e che quindi ci sono ancora cinque partite e tutto il tempo per recuperare. Nel mirino adesso c’è la sfida di sabato contro Cremona (palla a due alle 20 al PalaBigi) e poi martedì la trasferta in Turchia, a Smirne, contro il Petkimspor.