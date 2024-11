Tifosi. Domattina al Palafiera incontro con la squadra

Domattina all’Unieuro Arena la squadra e lo staff tecnico della Pallacanestro 2.015 incontreranno i tifosi biancorossi nell’area del corner merchandising di fianco al bar del parterre. Al termine dell’allenamento, alle 11, gli appassionati potranno trovare tante idee regalo in vista delle festività natalizie. Sarà infatti possibile prenotare (così come domenica pomeriggio) le divise personalizzate, le nuove palline con le immagini dei giocatori per addobbare l’albero di Natale. E sarà anche l’occasione per salutare e parlare con i giocatori presenti, a disposizione per foto, selfie e autografi.