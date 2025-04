Titans affrontano Fossombrone: vittoria per evitare i playout

È l’ultima giornata di regular season e i Titans la affrontano con la consapevolezza che una sconfitta potrebbe voler dire playout. La squadra di coach Rossini gioca oggi al Multieventi con Fossombrone (ore 18, arbitri Avaltroni e Barchetta) e l’obiettivo è ottenere quella vittoria che assicurerebbe almeno il nono posto, dunque le vacanze anticipate. La situazione di classifica è semplice. Attualmente i biancazzurri sono appaiati al Guelfo in nona posizione con 22 punti, ma col vantaggio negli scontri diretti. Una conclusione a pari merito farebbe prevalere San Marino, mentre con un successo del Guelfo e una sconfitta dei Titans si aprirebbero le porte dei playout, destinati alle squadre dal 10° al 13° posto. Fossombrone è già matematicamente terza e non ha obbiettivi di classifica, ma resta una squadra di valore. Intanto gli Angels scaldano i motori per i playoff e attendono di conoscere la futura avversaria. Il secondo posto è assicurato e oggi Bedetti e soci sono a Sant’Angelo in Vado per affrontare Urbania (ore 20, arbitri Zanetti e Gregori).