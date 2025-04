Torino Basket supera Cestistica Spezzina 65-52 nell'addio di Elisa Templari

TORINO BASKET 65 CESTISTICA SPEZZINA 52 (11-17, 27-25, 50-41)

TORINO BASKET: Azzi 7, Fratamico, Paleari 12, Popovic 15, Colli ne, Pieroni, Isoardi, Stawinska 18, Bifano, Giacomelli 12, Jankovic 1. All: Corrado.

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 4, Templari 13, Moretti 7, Missanelli 2, Diakhoumpa 12, Guzzoni 7, Guerrieri, Varone, Giangrasso 7. ALL: Corsolini.

Arbitri: Maremma e La Grotta di Monza

TORINO – La Cestistica Spezzina non riesce a congedarsi con una vittoria da un campionato deludente, chiuso al nono posto. Nella palestra Sportclub di Torino, le bianconere cedono il passo 65-52 al Teen Basket in quella che è stata l’ultima partita da professionista di capitan Elisa Templari, tributata calorosamente dalla società e dal pubblico di casa.

Dopo un buon primo quarto in cui le ragazze di coach Corsolini sono riuscite a gestire bene difesa e possessi offensivi, arrivando a toccare il +8 all’inizio della seconda frazione (11-19), la compagine piemontese ha reagito con un parziale di 14-0 che ha permesso il sorpasso e l’allungo, approfittando del lungo blackout spezzino. Diakhoumpa chiude il break del Torino Basket, poi Moretti riavvicina la Cestistica sul -2 (25-23). Popovic e Guzzoni segnano un canestro per parte e le squadre vanno all’intervallo lungo con le padrone di casa avanti 27-25.

Templari pareggia in apertura di ripresa, poi Torino crea un altro parziale, questa volta di 7-0, che però non allontana la squadra ospite, che torna a contatto trascinata dal proprio capitano (35-34). Torino poi pesca dal cilindro una serie di triple, intervallate da canestri bianconeri, ma ancora non bastano a creare un divario importante tra le due compagini, con Diakhoumpa che segna il -3 spezzino (44-41). Il 6-0 in chiusura di terzo quarto dà alle ragazze di coach Corrado l’opportunità di andare all’ultima pausa avanti 50-41.

Nell’ultima frazione la Cestistica non riesce a ricucire lo strappo, Torino ha più mordente e lucidità, allunga fino al +16 (61-45), mentre la squadra bianconera fatica maggiormente a trovare il canestro e a rallentare l’attacco piemontese. Il match finisce 65-52 per il Torino Teen Basket. Il capitano Elisa Templari è la miglior marcatrice della Cestistica con 13 punti e il 41% dal campo.

Risultati: Cagliari-San Giovanni 63-79, Empoli- Selargius 71-51, Moncalieri-Broni 62-68, Costa Masnaga-Sanga Milano 75-49 Acli Livorno-Ponteggi Salerno 80-56 Giussano- Benevento 74-60.

Classifica: Costa Masnaga, San Giovanni 42, Sanga Milano, Scotti Empoli 38 Livorno 32, Broni 30, Cagliari 24, Selargius 22, Cestistica, Salerno 20, Moncalieri, Torino 18, Giussano 16, Benevento 4.

Marco Zanotti