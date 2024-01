Torneo giovanile Under15. Torna il memorial ’Mario Fabbri’

È tempo di "Memorial Mario Fabbri", a Rimini e Santarcangelo. Torna anche in questo inizio di 2024 la rassegna più importante per le selezioni regionali giovanili in Italia. In gara 6 formazioni nel torneo maschile e 8 in quello femminile (7 regioni più le padrone di casa dell’Happy).

La categoria interessata è quella dell’Under 15, dunque i nati nel 2009-2010, e naturalmente è presente e in forze l’Emilia – Romagna. Una selezione, quella allenata da Flavio Rota, che può contare anche su tre ragazzi di Insegnare Basket Rimini prima in classifica in Eccellenza: Mattia Ruggeri, Alessandro Altini ed Edoardo Ciancarelli. La formula prevede, per il torneo maschile, un girone all’italiana, quindi ben cinque partite.

L’Emilia – Romagna affronterà oggi alle 18 il Friuli – Venezia Giulia (Carim), domani alle 9 il Veneto (Flaminio) e alle 17.30 la Lombardia (PalaSgr), venerdì alle 16 la Toscana (Flaminio) e sabato alle 11.30 il Lazio (PalaSgr). Le ragazze, invece, sono state divise in due gironi da 4 squadre e la selezione dell’Emilia - Romagna è nel girone B con Toscana (oggi alle 16 al Flaminio), Piemonte (domani alle 11 alla Carim) e Friuli-Venezia Giulia (domani alle 18.30 alla Carim). L’Happy, impegnata nel raggruppamento A, giocherà sempre alla Sforza: oggi contro la Lombardia (ore 16), domani con il Veneto (11) e il Lazio (18.30). Venerdì le semifinali, sabato le finali.

"Il Memorial Fabbri è da sempre un importante appuntamento di crescita dei ragazzi e di incontro per tecnici e dirigenti federali" ha detto il presidente degli Angels, Maurizio Fabbri, figlio di Mario, la persona alla quale è stato appunto dedicato il torneo giovanile.