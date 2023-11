Carpegna Prosciutto Tortona 96-92, la Vuella torna a vincere

Pesaro 12 novembre 2023 – Rompe il malefico incantesimo la Carpegna Prosciutto e dopo tre sconfitte in casa vede la vittoria contro Tortona: 96 a 92. Una partita quella che i ragazzi di Buscaglia portano a casa costruita tutta nell'ultimo quarto di gioco quando Tambone va a riprendere per i capelli una gara che sembrava mettersi male per la formazione di casa.

Il play guardia della Vuelle non solo distribuisce gioco, ma mette dentro anche alcuni tiri dalla distanza che danno la carica ai compagni. E il primo a seguirlo è Visconti che mette dentro anche lui alcune bombe che tagliano le gambe alla formazione piemontese. Quando Tambone esce per falli a due minuti dal termine la Carpegna Prosciutto è ormai lanciata e grazie ad alcune conclusione di Bamforth - buoni anche alcuni suoi appoggi a Totè - la partita viene messa al sicuro e Pesaro esce con i due punti in tasca e mette anche buon umore al pubblico, anche questa volta molto numeroso, che era sempre uscito dal palasport con l'amaro in bocca.

Partita strana questa giocata dalle due formazioni perché nel finale la palla ha sempre viaggiato alla periferia del campo con poche occasioni e palle da giocare per i lunghi delle due squadre. Ha deciso il tiro pesante e sotto questo fronte la formazione biancorossa ha avuto alla fine la meglio.

Una gara ad elastico perché Tortona per un paio di volte, alla fine del primo quarto ed anche ad inizio di ripresa, aveva messo all'angolo gli uomini di Buscaglia che non riuscivano a piazzare un canestro per lunghi minuti. Un primo strappo degli ospiti con un parziale di 15 a zero, quindi ad inizio di ripresa altro momento di coma con un altro parziale pesantissimo che ha portato Tortona avanti nuovamente di una decina di punti. Poi con l'innesto in campo di Tambone al posto di Mccallum che ha visto il finale dalla panchina, la partita gira in favore dei padroni di casa. A nulla sono valsi i miracoli di Dowe e Daum per cercare di riagguantare il match. Tra gli americani pesaresi nessuno ha particolarmente spiccato perché Guillet ha giocato soprattutto nel primo tempo, Ford si è fatto sentire a rimbalzo e Bamforth dopo 30 minuti passati nell'ombra è riemerso da dietro le quinte nel finale. Buscaglia non ha utilizzato McCallum nemmeno nelle battute finali quando Tambone è uscito per raggiunto limite di falli. Ha preferito giocare con in posizione di play con Bemforth.