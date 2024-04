Trasferta amara per la Folgore. Ora il Cus Pisa

Il tris non arriva. A Livorno nella penultima giornata della seconda fase del torneo di Serie C Unica la Folgore Fucecchio disputa un’altra buona gara, ma alla fine è costretta a cedere alla Fides. I biancoverdi partono forte mantenendosi costantemente avanti per tutta la prima frazione grazie anche ai tiri da fuori (16-20 al 10’). Nel secondo quarto i labronici riescono a imbrigliare i tiratori fucecchiesi, che realizzano solo 9 punti mentre i livornesi ne mettono 24 arrivando all’intervallo lungo sul +11 (40-29 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi la Folgore reagisce chiudendo la difesa e riaprendo così la partita (49-47 al 30’). L’ultimo parziale si gioca punto a punto con frequenti sorpassi da ambo le parti fino al 63-64 per la Folgore a poco più di un minuto dalla fine. Livorno con la tripla di Massoli va a +2 e riesce a vanificare gli sforzi della squadra di Rastelli, che costretta al fallo sistematico vede allargarsi il divario fino al 71-64 finale. Decisiva per i play-out l’ultima gara di sabato col Cus Pisa alle 18.15 a Fucecchio. Questo il tabellino: Foschi n.e., Mori, Gazzarrini 10, Spinelli 3, Tamburini 3, Berti 7, Chiti 6, Menichetti 14, Tessitori 8, Orsucci n.e., Ghiarè 13.