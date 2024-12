Trasferta amara. Varese, tornano i problemi: dura sconfitta a Reggio

La Pallacanestro Varese non dà seguito alla bella prestazione del derby con Milano e cade senza appello a Reggio Emilia. I padroni di casa stanno volando in questa fase della stagione, ma i 28 incassati nel terzo quarto sono una bocciatura pesante. La partita si apre con grande equilibrio: Akobundu-Ehiogu e Gray si fanno valere in transizione, ma Faye nel pitturato e le triple di Barford e Gombauld tengono Varese in scia (10-8). Dopo un gioco da tre punti di Akobundu-Ehiogu, Winston si sblocca con un layup e un altro gioco da tre, ispirando il primo strappo della Unahotels, chiuso da Faried e Vitali per il 20-11. Librizzi e una tripla di Assui riportano però Varese sotto. Nel secondo quarto, Barford e Cheatham spingono Reggio avanti, con Faried che aggiorna il massimo vantaggio sul 30-20. Varese risponde con uno 0-9 firmato da Johnson, Alviti e Librizzi, portandosi sul 34-35 grazie a una bomba di Gray. La Unahotels reagisce con Barford e uno scatenato Winston, che firma otto punti in pochi minuti. L’alley-oop di Winston per Grant e il canestro sulla sirena di Sykes fissano il punteggio del primo tempo sul 48-41. Nel terzo parziale c’è lo stacco, e nel quarto Varese si ritrova sotto di 16 punti. La rimonta diventa impossibile. Per Varese ci sono i 16 di Johnson, i 15 di Alviti.

PALLACANESTRO REGGIANA-PALLACANESTRO VARESE 97-80 (22-17, 26-24, 28-21, 21-18) R.S.