Tripla a fil di sirena: San Giobbe batte Jesi . Conquistati i primi due punti della stagione

CHIUSI

72

JESI

71

CHIUSI: Longetti, Baldi 5, Criconia 11, Ceparano 5, Renzi 19, Chapelli, Ius 2, Sacchettini 6, Gravaghi, Raffaelli 12, Rasio 12. All. Zanco

Jesi: Petrucci 25, Bruno 8, Di Emidio 7, Marulli 17, Valentini 3, Nisi, Berra, Zucca 9, Cena 2, Carnevale. All. Ghizzinardi

Arbitri: Silvestri, Rosato

Parziali: 23-19, 33-35, 48-48

CHIUSI – Il campionato della San Giobbe inizia nel modo più bello, con una elettrizzante vittoria su Jesi. Decide tutto la tripla a fil di sirena di Raffaelli, quando il vento della sfida sembrava soffiare verso le Marche. E invece il play tascabile ha infilato il siluro che ha bruciato la retina facendo esplodere l’Estra Forum. Buon debutto dell’argentino Rasio, arrivato nella tarda serata di venerdì in Italia ma subito pronto a dare un contributo fattivo (12 punti e 10 rimbalzi in 27 minuti); solidissimo anche l’apporto alla causa di capitan Renzi (19 punti e 6 rimbalzi). Ma la stessa di serata è senza dubbio Raffaelli.

Padroni di casa dominanti a rimbalzo (44-33), ancorché non precisissimi dalla corta e media distanza (17/38). 12 palle perse a fronte delle 4 dei rivali, ma alla fine il dato non ha inciso. Bulls bravissimi a recuperare da un brutto passaggio a vuoto a cavallo dell’intervallo: dal +5 del 18’ (33-28) al -9 (33-42) del terzo minuto della ripresa, con gli ospiti rivitalizzati dalle triple di Marulli, Di Emidio e Petrucci. Renzi guida la rimonta, poi convertita nel canestro del pareggio ad opera di Baldi (48-48). Inizia così un quarto periodo combattutissimo, nel quale Chiusi va +5 (53-48) dopo il gioco da tre punti di Sacchettini. Jesi torna in parità a quota 53. Rasio a segno per il 61-59, Petrucci pareggia immediatamente, quindi Santiago e due liberi di Marulli, dopo un periodo di siccità su entrambi i fronti, consegnano il +4 alla General Contractor. Tripla importantissima di Ceparano per tamponare la falla, spingardata da fuori di Petrucci che fa malissimo (64-68). Tripla da capitano di Renzi e ancora -1 (67-68), poi 2/2 di Marulli dalla lunetta (67-70). 2/2 anche per Raffaelli e fallo sistematico su Marulli, che stavolta segna soltanto uno dei due liberi (69-71). Il resto è già stato descritto: palla a Raffaelli e apoteosi biancorossa.

Stefano Salvadori