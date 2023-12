Turni casalinghi per Vigarano e Scuola Basket

In A2 femminile la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli è attesa da un altro scontro salvezza. Capitan Pepe e compagne oggi pomeriggio (palla a due alle ore 18.30) ospiteranno il Basket Girls Ancona, compagine che negli ultimi giorni ha perso due giocatrici del calibro di Maroglio e Bona, entrambe passate a Roseto. Attestate al nono posto della graduatoria, con quattro successi e sei sconfitte, le marchigiane puntano davvero forte sul terzetto composto dalla lunga croata Boric e dalle esterne Mataloni ed Albanelli. Reduci dalla sconfitta sul campo di Matelica, la Giara, che durante la settimana ha lavorato al completo e bene, cerca punti salvezza fondamentali, anche dopo il successo di Vicenza in uno dei recuperi settimanali. In serie C maschile, alle 17.30 al palasport la Scuola Basket Ferrara incrocia i Baskers Forlimpopoli nella prima uscita successiva al cambio di allenatore, col vice Mattia Campi promosso nel ruolo di head coach al posto di Andrea Fels. La speranza dell’ambiente è che la scossa di inizio settimana possa servire a cambiare marcia, anche se non sarà facile portare a casa i due punti.