Ultima gara in casa, Chiusi sfida Sella Cento. Bassi: "Tirare fuori tutto il cuore e l’orgoglio"

Torna in campo la San Giobbe Chiusi che all’Estra Forum oggi alle 18 attende la Sella Cento, già matematicamente salva dopo la vittoria dell’ultimo turno contro Agrigento. "Arriviamo da una bruttissima partita contro Latina – le parole di coach Bassi (foto) alla vigilia – mi aspetto, anzi pretendo, altre facce, altra intensità, altro spirito nella prossima partita. Nulla è ancora compromesso ma dobbiamo essere molto diversi". Poi sull’avversario guidato dall’ex allenatore della Mens Sana Mecacci. "Cento? Faccio i complimenti per la salvezza. Non erano partiti con questo obiettivo ma quando si sono trovati coinvolti nella lotta per non retrocedere, sono stati bravi a superare le diverse difficoltà. Restano una squadra di alto livello con un ottimo allenatore e ottimi giocatori. Avranno la testa più leggera visto il risultato raggiunto ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e essere diversi dall’ultima uscita". Contro Cento Chiusi ha già giocato tre volte e sono sempre state gare sporche e con punteggi bassi. "Cento è una delle migliori difese del campionato e anche noi proviamo a fare il massimo quindi è per questo che sono uscite sempre partite a punteggio non altissimo – le parole di Bassi –. Dovremo cercare di colmare anche i diversi gap fisici praticamente in ogni ruolo a differenza di quanto fatto all’andata quando i contatti, i blocchi e la fisicità degli avversari ci hanno messo in grande difficoltà".

Giocarsi la salvezza a questo punto della stagione non è facile con le energie che iniziano a venire a mancare. "Siamo stanchi ma come lo sono tutti alla quarantesima partita di campionato della nostra stagione. Ma la stanchezza – ha sottolineato Bassi – va messa da parte e c’è da tirare fuori tutto il cuore, tutto l’orgoglio e quello che abbiamo in ogni possesso di questa partita e delle ultime due fuori casa". Sarà infatti l’ultima in casa. "C’è bisogno di tutti per provare a finire al meglio una stagione in cui comunque vada è stato fatto un lavoro incredibile. Un ‘miracolo’ lo abbiamo già fatto essendo qui a giocarcela – ha concluso l’allenatore – e adesso proviamo a farne uno ancora più grande ma abbiamo bisogno di tutti".

Guido De Leo