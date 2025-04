Ultimo turno di regular season: Clevertech Montecchio e Novellara in cerca di salvezza

Ultimo turno di regular season, con alcuni verdetti da scrivere. Uno è il posizionamento delle due reggiane nella griglia playout, ossia dalla decima alla penultima posizione: alle 18 la Clevertech Montecchio (18), decima, fa visita all’SG Fortitudo (16) in uno scontro diretto da vincere per chiudere una striscia di 4 stop di fila. I biancoblù potrebbero salvarsi direttamente, ma difficilmente Argenta perderà col fanalino San Lazzaro, già retrocesso: la sostanza non cambia e il risultato pieno, per Germani e compagni, diventa quasi un obbligo. Già certa di doversi salvare nella post season è invece Novellara (16), che alle 21 gioca a Bagnolo col CVD Casalecchio (22), ma un successo potrebbe permettere di avere il fattore campo favorevole nel primo turno. Alle 18 l’Emil Gas Scandiano (28) gioca al PalaRegnani contro Medicina (40), seconda in classifica: il sesto posto, che vale l’accesso ai playoff (cui prendono parte le prime 8 del gruppo, con tabellone tennistico), non cambierà indipendentemente dal risultato, ma un successo farebbe morale dopo lo stop con Casalecchio.

Domani alle 17 il posticipo, con l’E80 Group Castelnovo Monti (36), terza, di scena al PalaGiovanelli col CMP Granarolo (22).

DR2. Nell’anticipo del primo turno dei playoff, colpo esterno di Castellarano, che rovescia il fattore campo imponendosi 73-70 in trasferta sugli Spartans Ferrara, trascinato dai 18 punti di Amici, in doppia cifra al pari di Buffagni (12) e Golfieri (10). Mercoledì, in terra reggiana, gara-2.