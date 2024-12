Una notte vissuta in Eurolega. Le ’Pr Angels’ ospiti di Menetti

Se è vero che dietro ad ogni grande uomo c’è sempre una grande donna, lo stesso si può dire anche dei club sportivi che ormai, sempre più spesso, hanno all’ interno una trazione tutta al femminile. Oltre ovviamente alla presidente Veronica Bartoli, la Pallacanestro Reggiana da questo punto di vista è all’avanguardia da tempo, visto che - da decenni - può vantare nell’organico professioniste di alto livello come la segretaria amministrativa Diana Basile (sorella del campionissimo Gianluca), la responsabile delle relazioni esterne Gaia Spallanzani e la segretaria generale Fabrizia Paolini. Le tre ‘Pr Angels’ sono una risorsa importantissima e ne rappresentano anche un valore aggiunto dal punto di vista dell’identità e dei legami affettivi che hanno sempre instaurato con le persone che, nel corso degli anni, hanno fatto parte della grande famiglia biancorossa. L’ennesima testimonianza è arrivata anche in occasione dell’ultima trasferta dell’Unahotels, quando la scorsa settimana è volata in Lituania per affrontare il Rytas Vilnius, nella quinta giornata di Champions. Alla spedizione hanno partecipato anche Diana, Gaia e Fabrizia che – una volta smaltita la delusione per la sconfitta all’overtime – hanno fatto rotta verso Kaunas, dove ad attenderle c’era il coach più longevo della storia biancorossa: Max Menetti. Il tecnico reggiano, ora assistente di Trinchieri, le ha accolte nella suggestiva ‘Zalgirio Arena’ per fargli vivere l’atmosfera unica di una notte di Eurolega; missione compiuta a pieni voti visto che Lonnie Walker e compagni hanno superato in maniera brillante i turchi dell’Efes (85-72) confermandosi come una delle squadre più divertenti ed efficaci della kermesse.

Francesco Pioppi