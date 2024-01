Unahotels. Oggi al lavoro in vista della Virtus

Dopo i tre giorni di riposo concessi da coach Priftis, l’Unahotels riprende oggi ad allenarsi in vista del derby casalingo di domenica (ore 19) con la Virtus Bologna. Dovrebbe fare parte del gruppo anche Jamar Smith, che durante il match con Varese aveva accusato un fastidio agli adduttori, ma per il quale gli esami svolti hanno escluso problemi. Intanto prosegue la prevendita su Vivaticket, allo stoRE (oggi, venerdì 5 e sabato 6, 10-13 e 16-19) e nella sede della società in via Martiri della Bettola, dalle 10 alle 13 da oggi a venerdi.