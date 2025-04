Under 19 Unahotels: spareggi per le finali scudetto a Roma

Obiettivo: finali scudetto. Dopo il quarto posto in regular-season, l’Under 19 di coach Marco Rossetti è ora attesa dagli spareggi per accedere fra le magnifiche sedici che si contenderanno il Tricolore nelle finali nazionali in programma a Roma dal 28 aprile al 4 maggio. Il concentramento di Calcinaia, in provincia di Pisa, dove sono stati inseriti i baby biancorossi si svolgerà con il modello delle final-four, ovvero semifinali e finale con soltanto la vincente che staccherà il pass. Nella prima sfida, in programma oggi pomeriggio alle 14, la Unahotels se la vedrà contro Napoli, in un antipasto del match di campionato fra le prime squadre che andrà in scena sabato prossimo. In caso di passaggio del turno, i biancorossi affronteranno la vincente di Torino-San Lazzaro domani alle 15. Chi si aggiudicherà questo concentramento sarà inserito nel girone D delle finali nazionali insieme a Tortona, Trento e Bergamo. Per la Unahotels sarebbe un ritorno alle finali tricolori dopo sette anni (nella stagione 2017-2018 era la ex categoria Under 18 prima della riforma dei campionati giovanili): l’allora formazione di coach Menozzi, guidata in campo da Diouf e Cipolla, concluse al terzo posto.

Cesare Corbelli