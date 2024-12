Unieuro in trasferta contro Juvi Cremona: sfida cruciale per la classifica

In casa della Juvi, l’Unieuro è attesa da una trasferta importante. Dopo la sofferta e fortunata vittoria di Milano e il brodino preso contro il fanalino di coda Piacenza, per Harper e soci la trasferta di oggi avrà un certo peso in una classifica che mette in 4 punti le squadre dal quarto al dodicesimo posto, sia per cercare di consolidare quell’equilibrio di squadra di cui si vedono promettenti segnali.

L’occasione certo è propizia, anche se Cremona è una formazione da non sottovalutare: se, da un lato, è la peggior difesa dell’intera A2 (quasi 83 punti di media subiti), dall’altro può contare sul terzo attacco del campionato (80 realizzati a gara) e avrà grande desiderio di riscatto dopo la scoppola (98-67) subita lo scorso weekend sul campo di Udine.

Certo è che la formazione allenata da coach Luca Bechi ha un roster pieno di giocatori da scoprire, a partire dai due stranieri, entrambi alla loro prima stagione in Italia: Isaiah Brown è una combo guard con importanti esperienze europee in Ungheria, Polonia e Cipro, che finora ha collezionato buone cifre (quasi 18 di media in 28’ di utilizzo), mostrando buona dimestichezza in tutte le fasi del gioco; Eddy Polanco, invece, è l’esterno titolare, un giocatore dotato di centimetri e buona mano dall’arco (16 punti di media con il 41% da tre), da non sottovalutare.

Anche guardando agli italiani, oltre all’ala Lorenzo Tortù (11 punti e 6 rimbalzi di media), unico confermato dalla passata stagione, tanti sono i giocatori in rampa di lancio: sotto canestro Simone Barbante e Alessandro Morgillo portano rispettivamente centimetri e fisicità, mentre in cabina di regia si alternano Gianmarco Bertetti e un Federico Massone in cerca di riscatto dopo una passata stagione in chiaroscuro con la maglia della Tezenis Verona. Completano il roster alcuni giocatori, come il lungo Yannick Giombini e il play Alfonso Zampogna provenienti dalla serie B (anno scorso rispettivamente a Fabriano e Caserta) e il poliedrico Andrea La Torre.

Due gli ex della partita: sul lato cremonese, accanto a coach Bechi siede Danilo Quaglia, assistente in casa Unieuro nella stagione 2020/21, mentre tra le fila biancorosse ci sarà Daniele Magro, arrivato ad aprile (non senza qualche polemica) proprio dalla Juvi.

Contro una formazione che fa del ritmo e del gioco tambureggiante, a Forlì servirà mettere in campo una prestazione solida e compatta per conquistare i due punti che potrebbero, finalmente, ricollocare l’Unieuro proprio dove può e dove desidera stare.

Valerio Rustignoli