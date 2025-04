Unieuro sfida Valtur Brindisi per l'accesso ai playoff: match decisivo al Palafiera

Si riaccendono le luci del Palafiera: stasera (20.30) l’Unieuro ospita infatti la Valtur Brindisi per un match fondamentale: in caso di successo, infatti, i biancorossi potrebbero esultare per il matematico accesso ai playoff, conquistando così il primo traguardo stagionale. Ma non sarà per niente facile: la formazione pugliese, infatti, dopo un avvio stentato, ha cambiato passo nel 2025, conquistando così l’accesso ai play-in.

Non solo: la formazione allenata da coach Piero Bucchi, nel girone di ritorno è riuscita nell’impresa di battere tutte le prime della classe (Udine, Rimini e Cantù) e ora vorrà di certo provare a fare il poker, per conquistare un successo pesantissimo in vista della definizione della graduatoria finale. Certo è che, invece, nelle ultime settimane Brindisi ha spesso stentato: nelle ultime tre gare sono arrivati due ko, di cui uno sanguinoso sul campo della retrocessa Piacenza (91-82), parzialmente riscattato dal successo dello scorso weekend (83-68) contro Vigevano.

Cifre alla mano, grande è l’impatto dei due stranieri: il lungo ex Fortitudo Mark Ogden porta alla causa numeri (14 punti e 7 rimbalzi a gara) e presenza, mentre il folletto Isaiah Brown, arrivato in corsa dopo varie vicissitudini che hanno visto avvicendarsi nel ruolo di guardia Usa anche Bryon Allen e Ivan Almeida, ha mostrato grande capacità di segnare (32 punti anche nell’ultima partita), soprattutto dall’arco, e pericolosità.

La truppa italiana, che è stata spesso falcidiata dagli infortuni, i quali nelle scorse settimane hanno tenuto out soprattutto due giocatori come Niccolò De Vico e Giovanni Vildera (in dubbio per il match di oggi), può però contare su numerosi elementi di valore: Andrea Calzavara (12 punti e 3 assist a gara) e capitan Tommaso Laquintana sono una coppia di playmaker di grande qualità e spessore, mentre sotto canestro Edoardo Del Cadia e il 4 tattico Todor Radonjic, ben conosciuto per il suo trascorso in maglia biancorossa forlivese, sanno come incidere. Completano le rotazioni la guardia bolognese (ex Udine) Gianmarco Arletti e Tommaso Fantoma.

Brindisi è una squadra di grande solidità, che perde pochi palloni (poco più di 11 a gara) e che spesso trova migliori soluzioni in avvicinamento (53%, solo Pesaro fa meglio) più che dalla lunga distanza, dove la Valtur è tra le peggiori tre della categoria con il 33%, facendo meglio delle sole Piacenza e Verona.

Insomma, non sarà una gara semplice, come insegna anche il rotondo precedente dell’andata, terminata 82-63 per la squadra di coach Bucchi: a Forlì servirà mettere in campo l’ennesima prova di assoluto spessore per provare a conquistare una vittoria fondamentale.

"Abbiamo la consapevolezza di avere di fronte a noi un altro ostacolo difficile da superare – ammette coach Antimo Martino –. Brindisi ha avuto degli infortunati in stagione, ma con il recupero degli stessi ha tutto per dire la sua in questa fase finale di campionato. Per quanto ci riguarda dovremo mettere in campo la stessa determinazione avuta contro la Fortitudo, cercando ovviamente di fare tutto quello che dal punto di vista tattico e tecnico sarà necessario. Mi auguro che l’energia positiva, dentro e fuori dal campo, percepita domenica, ci sia d’aiuto – conclude – per provare a vincere una partita per noi molto importante".