Unieuro s’impone anche in gara2 su Vigevano

Forlì, 7 maggio 2024 – Forlì chiude a doppia mandata l’Unieuro Arena e si impone anche in gara2 su Vigevano per 84-69, portandosi sul 2-0 nella serie. Cinque uomini in doppia cifra per i padroni di casa (23 punti per Johnson), che fanno la differenza nel secondo tempo e si avvicinano sempre di più alla semifinale. Si torna in campo venerdì sera per gara3 a Vigevano.

I lombardi questa volta partono bene e nel primo quarto toccano il +6 (11-17). Il clima si fa torrido e Forlì risponde: difesa solida, Magro e Zampini sono caldi e sorpasso sul 23-18 di inizio secondo periodo. Gli ospiti restano a galla con Wideman (30-30), ma poi Johnson si accende e i padroni di casa allungano fino al +8 (38-30) prima della pausa lunga. Gli ospiti non si danno per vinti e sono gagliardi dopo la pausa lunga (42-40).

L’Unieuro però difende forte, trova ritmo con Johnson e un parziale di 14-3 vale l’allungo sul +13 (56-43). I biancorossi hanno il vento in poppa e, nei primi minuti dell’ultima frazione, si portano fin sul +16 (73-57). Vigevano tenta di restare in scia con i suoi stranieri (73-63 a -3’40”) ma Forlì non trema mai e troverà anche il +18 nel finale.