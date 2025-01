Un’ovazione per Daniel: "Bello far parte della vostra storia». Foto e sorrisi con tutti: "Ferrara nel mio cuore»

Abbracci, sorrisi, strette di mano. Come se quattordici anni non fossero mai passati, perchè quella magia e quell’atmosfera sono rimaste tali, sono con qualche capello grigio in più. Appena Daniel Farabello, che si è fermato in città con la moglie Virginia e la figlia Aurora, ha varcato la soglia del suo vecchio palasport, è stato un susseguirsi di foto e di emozioni. Inevitabile, per un uomo e un giocatore che hanno lasciato il segno nella palla a spicchi di casa nostra, dal 2007 al 2011.

Daniel, che ha da poco concluso anzitempo la sua esperienza da allenatore in B1 a Salerno, è stato chiamato al centro del campo dallo speaker Michele De Palo, mentre il maxischermo mandava immagini dei suoi anni in maglia Carife e il Sesto Uomo esponeva uno striscione in suo onore. A presentarlo il vice presidente di Ferrara Basket Paolo Piazzi e l’assessore comunale Francesco Carità. Poi, poche parole del giocatore argentino, visibilmente colpito da questa accoglienza.

"Sono orgoglioso di essere considerato un pezzo di storia cestistica di questa città – ha detto –, perchè Ferrara per me è una parte importante della mia vita, tutta la nostra famiglia ama questa città. Sarete per sempre nel mio cuore e conservo ancora tanti amici qui".

Sorridenti ed emozionate anche moglie e figlia, quest’ultima gioca in A2 a Roseto, mentre il figlio Francisco, dopo le esperienze negli Usa, ora milita in serie A1 in Brasile. Il sogno, manco a dirlo, è quello di ripercorrere le gesta di un papà che ha scritto la storia, in serie A e con la sua nazionale.

RISULTATI.

I risultati del diciottesimo turno del girone D di serie B interregionale: Valsugana-Gorizia 88-73, Montebelluna-San Bonifacio 63-75, Ferrara-Petrarca Padova 88-66, Oderzo-Jadran Trieste 68-55, Monfalcone-Pordenone 61-60, Jesolo-Virtus Padova 88-77 dts.

Classifica: Monfalcone 30; Pordenone 28; Adamant Ferrara 26; Valsugana 22; Virtus Padova, Jesolo 20; Oderzo 18; San Bonifacio 16; Gorizia, Petrarca Padova 14; Trieste 8; Montebelluna 0.

Mauro Paterlini