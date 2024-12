Up Andrea Costa sfida Bakery Piacenza per riscattarsi dopo Treviglio

Un successo per riprendersi il -30 di sabato scorso e rilanciarsi in questo finale di 2024. L’Up Andrea Costa scende in campo oggi pomeriggio (ore 18, arbitri Secchieri e Gallo) a Piacenza nella trasferta contro la Bakery, con la missione di cancellare il passo falso con Treviglio.

"Eravamo molto arrabbiati, io e tutta la squadra – afferma l’allenatore Matteo Angori – e in questa settimana ci siamo allenati cercando di focalizzare l’attenzione non tanto sull’avversario, pur con tutto il rispetto per Piacenza, quanto su noi stessi, cercando di capire i motivi dell’arrendevolezza messa in campo contro Treviglio, e capire i motivi per i quali abbiamo giocato con così poca energia. Dobbiamo sicuramente dare delle risposte a noi stessi, al club e ai tifosi. Ovviamente cercando come al solito di provare a vincere una partita che nasconde delle insidie".

Poche parole, sembra voler dire il coach biancorosso, con le risposte attese direttamente dal parquet contro la Bakery di coach Salvemini, a quota 10 in classifica ma con due gare da recuperare.

"Le risposte devono venire in automatico. La prova di sabato è stata inaccettabile e le risposte devono venire da tutti quanti. Non si è trattato di stanchezza o di infortuni e a questo punto si tratta soltanto di reagire come squadra a livello emotivo, senza scusanti".

Sul piano fisico tutti abili e arruolati tra gli imolesi, con il play Jack Sanguinetti in ripresa dopo la tonsillite della scorsa settimana. "Ha avuto ancora qualche giorno in cui era debilitato, ma ora è abile e arruolabile al 100 per cento".

Le altre partite: Legnano-San Vendemiano; Treviglio-Lumezzane; Desio-Mestre; Omegna-Monferrato; Fiorenzuola-Ragusa. Agrigento-Crema; Capo d’Orlando-Faenza; Vicenza-Fidenza.

La classifica: Legnano 26; Treviglio 24; Faenza 20; Omegna, San Vendemiano 18; Lumezzane, Vicenza, Up Andrea Costa Imola, Fidenza 16; Monferrato, Desio, Capo d’Orlando, Mestre, Neupharma Virtus Imola 14; Bakery Piacenza 10; Agrigento 8; Saronno, Fiorenzuola 6; Ragusa, Crema 4.