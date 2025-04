Use Computer Gross domina Junior Casale e avanza verso i play-off

JUNIOR CASALE

70

USE

83

JUNIORE CASALE: Giacomelli 5, Bovo 5, Sirchia 11, Formenti ne, Avonto 21, Grignolio, Speroni, Guy 7, Raiteri 6, Bellone 3, Tambwe 4, Rosso 8. All. Vigneri.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Marini, Baccetti 6, Sesoldi 6, Rosselli 9, Ramazzotti 2, De Leone 9, Mazzoni 11, Quartuccio 8, Tosti 6, Regini, Maric 14. All. Valentino.

Arbitri: Di Pilato di Paderno Dugnano e Molteni di Cantù.

Parziali: 9-29, 31-50, 52-70.

CASALE – Passo avanti, forse decisivo, verso i play-off per l’Use, che in un palazzetto a porte chiuse conferma il proprio ottimo stato di forma schiantando anche i piemontesi. Significativo il primo parziale comandato con impressionante facilità da Sesoldi e compagni, e non a caso chiuso sul 9-29. A questo punto, senza mollare mai la presa, l’Use continua a macinare gioco. Anche il secondo quarto, inaugurato dalle triple di Sesoldi e Tosti, è tutto in favore dell’Use. Nel secondo tempo calano un po’ le percentuali al tiro dell’Use e Casale trova punti ed un po’ di fiducia (48-58), ma Quartuccio suona la sveglia e al 30’ siamo 52-70. Giannone e Mazzoni riportano poi oltre i 20 punti il vantaggio biancorosso (52-75). Game over.