Use Rosa domina Selargius e si prepara ai play-off con una vittoria schiacciante

USE ROSA

71

SELARGIUS

51

USE ROSA SCOTTI: Tarkovicova 7, Colognesi 12, Castellani 6, Antonini 11, Vente 10, Fiaschi, Ruffini 4, Samoylych 2, Ianezic n.e., Ndiaye 12, Chelini 2, Casin 5. All.: Cioni

NUOVA ICOM SELARGIUS: Mura 15, Berrad, Favre 12, Thiam 3, Ceccarelli 4, Madeddu, D’Angelo, Ingenito 11, Pinna, Porcu 6. All.: Maslarinos.

Arbitri: Di Salvo di San Giuliano Terme e Montano di Monteriggioni.

Parziali: 14-8; 40-21; 59-34.

EMPOLI – Una grande prova per presentarsi ai play-off nella miglior condizione mentale possibile. Al Pala Sammontana l’Use Rosa chiude la prima parte con la sua 19esima vittoria stagionale, rifilando venti punti di scarto a un Selargius, che di fatto solo in avvio mette la testa avanti. Dopo il 2-5 per le sarde, infatti, un parziale di 12-0 delle biancorosse empolesi riporta subito la partita dalla parte della squadra di coach Cioni, trascinata da Tarkovicova, Colognesi, Ruffini e Vente. La prima frazione si chiude 14-8, ma è nella seconda che Castellani e compagne piazzano l’allungo decisivo con un altro corposo break (16-2), che vale il più 20 a 6 minuti e 33 secondi dall’intervallo lungo. Distacco che rimane più o meno invariato fino al 30’ (40-21). L’inerzia del match non cambia neanche dopo il rientro in campo dagli spogliatoi con l’Use Rosa in totale controllo che, anzi, continua ad allungare andando all’ultimo quarto su un confortante più 25 (59-34), sigillato dai due punti della giovane classe Samoylych. Nell’ultimo quarto l’Use Rosa inserisce il pilota automatica e subisce una parziale reazione d’orgoglio di Selargius che riesce quanto meno a vincere l’ultimo parziale (12-17) e a ridurre di qualche punto il passivo. La sostanza, però, non cambia. La Scotti vince con autorità, miglior viatico possibile per continuare a lavorare adesso con grande intensità in settimana in vista della prima gara dei play-off di sabato prossimo.

Si.Ci.