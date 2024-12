Use Rosa Scotti domina Cagliari: vittoria schiacciante 76-31 al Pala Sammontana

EMPOLI – Grande prova di forza dell’Use Rosa Scotti, che al Pala Sammontana lascia appena le briciole a Cagliari, l’altra grande sorpresa di questa prima parte di stagione proprio insieme alle biancorosse empolesi. Le sarde reggono giusto i primi dieci minuti, poi vengono travolte da un Use Rosa praticamente perfetta.

Fino a che c’è partita la squadra di coach Cioni gioca con lucidità appoggiando la palla sotto canestro dove Vente detta legge. Poi, col passare dei minuti, trova situazioni offensive a piacimento, tanto il proprio canestro è ‘murato’. Fin dalle prime battute Vente trova posizione e punti con facilità ed in pochi minuti si arriva sul 12-5. Cagliari da fuori non ne mette una, Tarkovicova invece sì e al 10’ siamo 18-10.

Ancora Tarkovicova e Leghissa per il 22-12 che porta il vantaggio empolese in doppia cifra. È l’inizio di un parziale di 11-0, una marea biancorossa che nemmeno la zona sarda riesce a contenere. Segnano un po’ tutte ed al riposo lungo si va sul più 21 per Ruffini e compagne (38-17).

Al ritorno in campo Castellani piazza tre triple consecutive, poi segnano Ianezic, Ruffini e ancora Vente fino al 60-27 del 30’. Negli ultimi dieci minuti, dopo la prima metà, coach Cioni trasforma la partita da serie A2 a Under 19, con cinque prodotti del vivaio in campo. Si arriva al finale di 76-31 con l’ultima gioia per i due punti della giovane Chelini.

L’Use Rosa resta così al vertice e può preparare con serenità il derby di sabato prossimo a Livorno.